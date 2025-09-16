Cerrar X
AP_25260094181171_fa85fb6af9
Deportes

Messi anota y asiste para que Miami venciera a Seattle en la MLS

Las 'Garzas' tuvieron su revancha al golear 3-1 a Seattle poco más de dos semanas después de caer ante los mismos en la final de la Leagues Cup por 3-0

  • 16
  • Septiembre
    2025

Lionel Messi aportó un gol y una asistencia para que el Inter Miami cobrara revancha al imponerse este martes 3-1 sobre Seattle, poco más de dos semanas después de caer ante los Sounders en la final de la Leagues Cup.

Los Sounders golearon a Inter Miami 3-0 en el partido por el cetro de ese certamen el 31 de agosto. Esta vez, Messi asistió a un Jordi Alba completamente libre mediante un pase con la parte externa del botín a los 12 minutos, para darles a las Garzas el control temprano del duelo.

Messi estuvo cerca de aumentar al doble la ventaja a los 28, cuando recibió un balón por encima y una vez más intentó definir usando el exterior de su pie izquierdo, pero el disparo impactó el poste.

Alba devolvió el favor a los 41, cuando asistió a un Messi que se deslizó para alcanzar apenas el balón con el pie izquierdo y hacer el 2-0. Ian Fray cabeceó un córner del argentino Rodrigo De Paul en los primeros minutos de la segunda mitad para extender la ventaja del Inter Miami a 3-0.

Obed Vargas consiguió el tanto de Seattle a los 69 minutos. El internacional mexicano anotó en el Día de la Independencia de su país.

Inter Miami careció nuevamente del uruguayo Luis Suárez, quien cumplió el segundo partido de su sanción de tres en la MLS por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Sounders en la final de la Leagues Cup.

Messi tuvo la oportunidad de completar un doblete a los 76, pero su remate fue atajado por el portero de los Sounders, Stefan Frei. El argentino Mateo Silvetti, nuevo fichaje de Inter Miami, hizo su debut después de llegar del club de donde surgió su compatriota Messi, Newell's Old Boys.

La acción de la MLS continúa para ambos equipos el sábado cuando Inter Miami reciba a D.C. United. Los Sounders viajarán para enfrentar a Austin el domingo.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T122917_642_b9f6327ebc
Karol G deslumbra con vestido de 15,000 cristales Swarovski
Compromiso_de_Taylor_Swift_entra_en_top_10_de_likes_en_Instagram_b3991b1827
Post del compromiso de Taylor Swift entra al top 10 con más likes
luis_suarez_mls_3_partidos_4206170817
Aumentan a nueve partidos la suspensión para Luis Suárez
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5905120d3b
Recibe México US$23 millones en remesas con tarjeta FINABIEN
EH_UNA_FOTO_65c1d119b5
Advierte España que no jugaría el Mundial si Israel clasifica
EH_UNA_FOTO_1_9cc572188f
Muere el conductor de la pipa que explotó en CDMX; van 19 muertos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×