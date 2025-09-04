Messi brilla con doblete en su adiós como local en eliminatorias

Lionel Messi, quien para muchos es considerado el mejor de todos los tiempos, le cumplió a Argentina y agrandó todavía más su leyenda con un doblete en la victoria de la Albiceleste 3-0 frente a Venezuela.

El Estadio Monumental, con 85,000 almas presentes, fue testigo del último partido de Messi como local en unas eliminatorias mundialistas.

Ya en el encuentro, Julián Álvarez asistió al capitán con galantería, quien no dudó en rematar con precisión para marcar el primer tanto de la victoria en el minuto 39 y el primero en su cuenta personal.

En el segundo tiempo, Argentina amplió la ventaja con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 75 y apenas cinco minutos después, Messi marcó su doblete.

🗣️ "PODER TERMINAR DE ESTA MANERA ACÁ ES LO QUE SIEMPRE SOÑÉ"



🎙️ Lionel Messi, tras disputar su último partido por los puntos en el país. pic.twitter.com/PwndzUeb2H — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Con esta victoria, Argentina suma 38 puntos, consolidándose como el líder indiscutible de las eliminatorias de la Conmebol, mientras que la vinotinto se quedó con 18 unidades.

Venezuela se jugará el cupo del repechaje en la última fecha de las eliminatorias, que disputará el próximo martes 9 de septiembre como local contra Colombia, y en la que le valdrá que Bolivia, que la persigue a un punto de distancia, pierda su encuentro contra Brasil.

