Messi y Cristiano rompen internet tras fotografía juntos

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una fotografía que hizo estallar las redes sociales y pasará a la historia por reunir a los dos más grandes futbolistas de la última década.

La responsable de retratar este icónico momento en donde ambos jugadores se encuentran disputando una partida de ajedrez fue la fotógrafa, Annie Leibovitz, como parte de una campaña publicitaria de Louis Vuitton.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL