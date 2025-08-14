Mexicanos conquistan Japón en competencia mundial de ingeniería

En Japón, la tierra del sol naciente y de la innovación tecnológica, un grupo de jóvenes mexicanos escribió una página dorada para la ciencia y la ingeniería nacional.

Sin grandes presupuestos ni laboratorios de última generación, pero con una dosis ilimitada de pasión, ingenio y trabajo en equipo, lograron lo impensable: vencer a la élite mundial.

En una competencia que reunió a potencias como China, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, los mexicanos se impusieron con un despliegue de creatividad y habilidades técnicas que dejó asombrados a jueces y rivales.

“Esta victoria es para nuestro país, nuestras familias y todos los jóvenes soñadores que creen en el poder de la ciencia”, expresó, con voz temblorosa de orgullo, uno de los integrantes del equipo.

El camino hacia el triunfo estuvo marcado por jornadas intensas de programación nocturna y horas de práctica en las aulas.

Su hazaña, lograda en el corazón de un país que simboliza la vanguardia tecnológica, confirma una verdad simple pero poderosa: el talento mexicano es imparable.

Comentarios