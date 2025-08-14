Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_14_T132459_759_9bc8035470
Deportes

Mexicanos conquistan Japón en competencia mundial de ingeniería

En una competencia los mexicanos se impusieron con un despliegue de creatividad y habilidades técnicas que dejó asombrados a jueces y rivales

  • 14
  • Agosto
    2025

En Japón, la tierra del sol naciente y de la innovación tecnológica, un grupo de jóvenes mexicanos escribió una página dorada para la ciencia y la ingeniería nacional.

Sin grandes presupuestos ni laboratorios de última generación, pero con una dosis ilimitada de pasión, ingenio y trabajo en equipo, lograron lo impensable: vencer a la élite mundial.

En una competencia que reunió a potencias como China, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, los mexicanos se impusieron con un despliegue de creatividad y habilidades técnicas que dejó asombrados a jueces y rivales.

“Esta victoria es para nuestro país, nuestras familias y todos los jóvenes soñadores que creen en el poder de la ciencia”, expresó, con voz temblorosa de orgullo, uno de los integrantes del equipo.

El camino hacia el triunfo estuvo marcado por jornadas intensas de programación nocturna y horas de práctica en las aulas.

Su hazaña, lograda en el corazón de un país que simboliza la vanguardia tecnológica, confirma una verdad simple pero poderosa: el talento mexicano es imparable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_14_at_3_57_37_PM_3261d722bf
Los rascacielos más innovadores del siglo XXI que marcan alturas
diputada_edna_davalos_8160a8a8d4
Pide diputada personal para Consultorio de Atención Familiar
escena_nobuo_yamada_20cdf808ff
Muere Nobuo Yamada, cantante del opening de Saint Seiya
publicidad

Últimas Noticias

whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
AP_25227760243355_0913318e2f
El Salvador amplía plazos de detención de arrestados en excepción
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_33_42_PM_2_798b993df2
'Ramos Arizpe seguirá siendo facilitador de la inversión'
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×