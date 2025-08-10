Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T120001_538_0cf0bd5b59
Deportes

Mexicanos ganan bronce en Panamericanos Junior

Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro lograron las primeras medallas para México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

  • 10
  • Agosto
    2025

Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro lograron las primeras medallas para México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al obtener el bronce en la final de doble par de remos cortos varonil (M2x) con un tiempo de 6:34.71 minutos.

La competencia, que se llevó a cabo este domingo en la Bahía de Asunción, Paraguay, fue reñida, con un cierre de foto finish contra Canadá, que quedó en cuarto lugar con 6:35.04.

El oro fue para Brasil (Joao Batista y Daniel Passold, 6:31.97) y la plata para Chile (Martín Arcos y Benito Rosas, 6:33.28).

Ambos remeros, originarios de San Felipe, Baja California, entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Remo bajo la dirección de José Manuel Loyola.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (ASU2025) iniciaron el 9 de agosto de 2025 con una ceremonia inaugural en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

El evento, que se extenderá hasta el 23 de agosto, cuenta con la participación de más de 4,200 atletas de 41 países, compitiendo en 28 deportes y 43 disciplinas.

La ceremonia destacó por un espectáculo de drones, presentaciones musicales de artistas como Tiago PZK y Kchiporros, y un desfile de delegaciones, con figuras como Nicole Martínez liderando al equipo paraguayo.

Los juegos ofrecen 216 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_premios_bafta_8c131281da
Anuncian nueva ceremonia de los Premios BAFTA en Estados Unidos
fcae80d1_4b44_4c3e_a333_d39aef9c0be7_aa6249465b
Tamaulipas gana 33 medallas más que en 2024 en juegos CONADE
bi7uyt_1ea36b7243
FIFA abre proceso para voluntarios para el Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

nacional_chapo_cc60de29d8
Autorizan medida para visita de nuevo abogado de 'El Chapo'
puente_internacional_2_f6b46d1079
Detectan caso de explotación infantil en Puente Internacional 2
Whats_App_Image_2025_08_11_at_6_32_06_PM_b34a5f84fa
Regresa Ballet Folklórico de la UAdeC tras gira por Italia
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×