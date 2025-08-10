Mexicanos ganan bronce en Panamericanos Junior

Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro lograron las primeras medallas para México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al obtener el bronce en la final de doble par de remos cortos varonil (M2x) con un tiempo de 6:34.71 minutos.

¡México 🇲🇽 se hace presente en el medallero de #Asu2025! 👏🏻 Los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro abordó de su bote M2x dan el primer bronce a México, Brasil gana el oro y chile medalla de plata. 🥉 pic.twitter.com/idXkUdj3WI — CONADE (@conadeoficial) August 10, 2025

La competencia, que se llevó a cabo este domingo en la Bahía de Asunción, Paraguay, fue reñida, con un cierre de foto finish contra Canadá, que quedó en cuarto lugar con 6:35.04.

El oro fue para Brasil (Joao Batista y Daniel Passold, 6:31.97) y la plata para Chile (Martín Arcos y Benito Rosas, 6:33.28).

Ambos remeros, originarios de San Felipe, Baja California, entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Remo bajo la dirección de José Manuel Loyola.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (ASU2025) iniciaron el 9 de agosto de 2025 con una ceremonia inaugural en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

El evento, que se extenderá hasta el 23 de agosto, cuenta con la participación de más de 4,200 atletas de 41 países, compitiendo en 28 deportes y 43 disciplinas.

La ceremonia destacó por un espectáculo de drones, presentaciones musicales de artistas como Tiago PZK y Kchiporros, y un desfile de delegaciones, con figuras como Nicole Martínez liderando al equipo paraguayo.

Los juegos ofrecen 216 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

