México, en el podio de Campeones de la Serie del Caribe

A lo largo de la historia, México se ha convertido en un rival de cuidado en la Serie del Caribe de beisbol, ya que es la tercera novena que más cetros ha conquistado en este certamen, que vivirá su edición 68 a partir de este domingo en el Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco.

El cuadro azteca presume nueve gallardetes en esta competencia del rey de los deportes, luego de coronarse en los años de 1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014 y 2016.

De estos nueve galardones, dos son de Tomateros de Culiacán, dos de Naranjeros de Hermosillo, dos de Yaquis de Ciudad Obregón, dos de Venados de Mazatlán y uno de Águilas de Mexicali.

En la edición de 2026, los mexicanos van en busca de su décimo título.. y lo harán con dos equipos representantes: México Rojo (Charros de Jalisco) y México Verde (Tomateros de Culiacán), esto, debido a que Venezuela no participará en la justa, y la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) autorizó esta situación para mantener la competitividad en el certamen, en el cual también estarán presentes las selecciones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

Los dominicanos son los que más Campeonatos han conquistado en la Serie del Caribe, con 23, seguido de Puerto Rico con 16; Cuba es cuarto con ocho, misma cantidad que tiene Venezuela. Panamá registra dos y Colombia uno.

La actual edición se iba a celebrar en Venezuela, pero optó por cambiarse a México por la situación política que se vive en territorio venezolano.

El equipo representante que más veces se ha coronado en esta competencia es Tigres del Licey, de República Dominicana, con un total de 11 cetros.

Todos los campeones

Estos son los países que se han coronado en la Serie del Caribe y su cantidad de títulos en este certamen beisbolero:

República Dominicana: 23 títulos

Puerto Rico: 16 títulos

México: 9 títulos

Cuba: 8 títulos

Venezuela: 8 títulos

Panamá: 2 títulos

Colombia: 1 título

Títulos obtenidos por México

Estos son los cetros que ha conquistado la novena azteca en la Serie del Caribe:

Naranjeros de Hermosillo en 1976, en República Dominicana

Águilas de Méxicali en 1986, en Venezuela

Tomateros de Culiacán en 1996, en República Dominicana

Tomateros de Culiacán en 2002, en Venezuela

Venados de Mazatlán en 2005, en Puerto Rico

Yaquis de Ciudad Obregón en 2013, en México

Naranjeros de Hermosillo en 2014, en Venezuela

Venados de Mazatlán en 2016, en República Dominicana

Comentarios