Deportes

México Sub-17 Femenil avanza a octavos del Mundial 2025

Con gol de Citlalli Reyes al minuto 87, la escuadra de Miguel Gamero selló su pase a octavos y rompió una racha de siete años sin superar la fase de grupos

  • 26
  • Octubre
    2025

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 volvió a brillar en la escena mundialista. Con un gol agónico de Citlalli Reyes al minuto 87, el Tricolor venció 1-0 a Camerún y selló su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2025, rompiendo una racha de siete años sin avanzar de la fase de grupos.

El duelo tuvo al conjunto mexicano empujando hasta el final. Y fue entonces, casi sobre la hora, cuando apareció Reyes para marcar el tanto que desató la euforia en la banca nacional y en los pocos pero apasionados aficionados mexicanos presentes en la grada.

Detrás de esta clasificación está el trabajo silencioso de Miguel Gamero, técnico que asumió el reto de recuperar la mística del equipo juvenil. Con experiencia previa como auxiliar técnico del histórico plantel que fue subcampeón mundial en 2018 bajo la dirección de Mónica Vergara, Gamero supo inyectar confianza y carácter a una generación que llegó al torneo sin muchos reflectores, pero con hambre de trascender.

“Este grupo tiene talento, disciplina y corazón”, había dicho el entrenador antes del debut. Y razón no le faltó. Tras caer 2-0 ante Corea del Norte en el primer partido, las mexicanas reaccionaron con dos victorias consecutivas: primero ante Países Bajos con otra diana de Reyes, y ahora frente a Camerún, demostrando solidez y mentalidad ganadora.

México espera rival para los octavos de final

Con seis puntos y un cierre alentador, el conjunto azteca se prepara para enfrentar al segundo lugar del Grupo F, que se definirá entre Japón y Paraguay. El encuentro de octavos está programado para el 29 de octubre, una fecha que ya marca en rojo el cuerpo técnico, consciente de que cada partido es una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.


Comentarios

