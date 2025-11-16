México y Canadá buscan boleto a clasificatorios de la BJKC 2026

Aunque el inicio fue más complicado de lo esperado, Canadá logró superar a Dinamarca en los Playoffs de la Billie Jean King Cup y se instaló en la disputa directa por el único lugar disponible rumbo a los clasificatorios del 2026, instancia que buscará definir este domingo frente a México.

El equipo canadiense comenzó cuesta arriba al perder el primer punto de la serie. En un duelo maratónico de tres horas con 38 minutos, Rebecca Munk Mortensen venció a Cadence Brace en parciales de 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4). La danesa mostró consistencia en los intercambios largos, mientras que Brace no logró sostener la ventaja del primer set y terminó superada en los momentos clave del cierre.

Mboko lidera la reacción canadiense

Para el segundo punto, Victoria Mboko, primera raqueta de Canadá, tardó en encontrarse cómoda sobre la pista, pero terminó imponiéndose a Johanne Svendsen por 7-5, 6-3.

Mboko, de apenas 19 años, vivió un inicio titubeante al fallar repetidamente con su servicio y colocarse 5-2 abajo en el set inicial. Sin embargo, a partir de ese momento recuperó la potencia de su primer saque, sumó confianza y encadenó cinco juegos consecutivos sin respuesta para tomar el control del partido.

El segundo set fue más estable para la canadiense, quien manejó con mayor autoridad los puntos largos y cerró el triunfo con solidez, confirmando el gran año que ha tenido en el circuito.

Dobles decisivo con una dupla efectiva

El punto definitorio llegó en el duelo de dobles. Canadá lanzó a su mejor combinación: la experiencia de Gabriela Dabrowski junto con la energía y potencia de Mboko. La dupla mostró excelente coordinación y superó a Johanne Svendsen y Laura Brunkel por 6-2, 6-4.

La combinación del golpeo profundo de Mboko desde el fondo y la precisión en la red de Dabrowski terminó marcando diferencia. El triunfo aseguró a Canadá la posibilidad de disputar el pase a los clasificatorios frente a México, dejando a Dinamarca sin opciones tras acumular dos derrotas.

México y Canadá, frente a frente por el cupo

Con un triunfo por bando, la definición entre México y Canadá será determinante. El conjunto canadiense parte como favorito al contar con la jugadora mejor ubicada en el ranking mundial y estar posicionado como país en el lugar 6, mientras que México aparece en el puesto 20.

Este domingo, ambos equipos buscarán ese único boleto para mantenerse en la pelea internacional de la Billie Jean King Cup, en una serie que promete intensidad, talento y duelos clave desde el primer raquetazo.

