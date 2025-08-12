Milagros Martínez toma el mando de la Selección Española Sub-17

La huella que dejó Milagros Martínez en la Liga MX Femenil traspasó fronteras. La entrenadora española, conocida por su carácter ganador y su capacidad para revolucionar equipos, ahora asumirá un nuevo reto: dirigir a la Selección Femenina Sub-17 de España.

La Real Federación Española de Futbol lo hizo oficial: “Se incorporarán a la estructura de selecciones nacionales femeninas dos seleccionadores. David Aznar será seleccionador nacional Sub-19 y Sub-20 y, por su parte, Milagros Martínez será seleccionadora nacional Sub-17”.

Una historia que comenzó en Juárez

En 2022, Martínez rompió barreras al llegar a las Bravas de Juárez, convirtiéndose en la primera directora técnica extranjera en la Liga MX Femenil. Su trabajo y visión pronto la llevaron a Tigres Femenil, equipo con el que forjó una era dorada.

En el Apertura 2023 tomó las riendas de las Amazonas y en poco tiempo sumó dos títulos de Liga y un Campeón de Campeones. Sus números hablan por sí mismos: 71 partidos dirigidos, 52 victorias, 13 empates y apenas seis derrotas entre Liga y Liguilla.

Relevo en el banquillo absoluto

El movimiento en el futbol femenino español no se detiene. Sonia Bermúdez, exentrenadora de la Sub-23, será la nueva seleccionadora del equipo absoluto, reemplazando a Montse Tomé. La salida de Tomé se da con España como líder del ranking FIFA, después de conquistar la primera Liga de Naciones en 2024 y alcanzar la final de la Eurocopa.

Ahora, el reto para Milagros Martínez es exportar su sello ganador a la cantera española, con la mira puesta en formar a la próxima generación de campeonas del mundo.

Palmarés de Milagros Martínez

1. Fundación Albacete (España)

Como entrenadora, fue pieza clave en alcanzar el ascenso del Fundación Albacete a la Primera División en 2014.

2. Suzuka Point Getters (Japón)

Se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino profesional en Japón, al tomar las riendas del Suzuka en la cuarta categoría del país (2019–2021).

3. FC Juárez Femenil (Liga MX)

Debutó en el Apertura 2022 como la primera entrenadora extranjera en la Liga MX Femenil.

Llevó a las Bravas a su primera liguilla en la historia del club.

4. Tigres Femenil (Liga MX)

En el Apertura 2023, la llevó a conquistar el campeonato de Liga MX Femenil (su sexto título histórico).

Además, obtuvo dos trofeos de Campeón de Campeonas consecutivos (2022–2023 y 2023–2024).

Comentarios