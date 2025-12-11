Podcast
Finanzas

En riesgo cerca de 30% de exportaciones ante disputa por del agua

Se trata de los cruces fronterizos entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y Piedras Negras, Coahuila los que están en riesgo por la disputa debido al Tratado de Aguas

  • 11
  • Diciembre
    2025

La disputa entre México y Estados Unidos sobre el Tratado de Aguas de 1944 pone en riesgo cerca del 30% de las exportaciones nacionales hacia el vecino país.

A través de un análisis, la firma S&P Global Market Intelligence señala que existe un riesgo potencial de disrupción para corredores comerciales debido a posibles movilizaciones locales en zonas clave del norte del país.

Especificó que se trata de los cruces fronterizos entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y Piedras Negras, Coahuila, que de acuerdo con la compañía de análisis, representaron 28% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, según datos al cierre de septiembre.

“La transferencia de agua en un contexto de sequía en estados del norte eleva el riesgo de movilizaciones sociales que podrían afectar la infraestructura de transporte, como se ha observado en semanas anteriores”, advirtió.

Como se recordará, al arranque de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si no libera de inmediato 200,000 acres-pies de agua pendientes según el Tratado de Aguas.

El republicano sostuvo que México aún debe más de 800,000 acres-pies de agua acumulados en los últimos cinco años.

Mientras tanto, S&P consideró que el escenario más probable es que los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos lleguen a un acuerdo para evitar una escalada arancelaria.


×