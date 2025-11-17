Cerrar X
Deportes

Monterrey estrena la 1.ª Copa Gimnástica Dinastía

Más de mil gimnastas de distintos estados se dieron cita en la ciudad para competir en torneo, promoviendo talento y desarrollo deportivo

  • 17
  • Noviembre
    2025

Con la promoción de los valores del desarrollo humano como objetivo principal y el impulso al futuro talento de la gimnasia de México, se realizó en la ciudad de Monterrey la 1.ª. Copa Gimnástica Dinastía con más de 1 mil deportistas de todas las edades.

Teniendo como sede el legendario Gimnasio Nuevo León de la avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, los competidores provenientes de algunas ciudades del estado de Tamaulipas, como Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, además del Estado de México, Durango, Coahuila y distintas escuelas de gimnasia e instituciones públicas y privadas de Nuevo León, los deportistas, acompañados por una gran cantidad de familiares y amigos, dieron vida al recinto llenándolo de colorido y alegría, convirtiendo el entorno en un ambiente mágico, lleno de sueños de los talentos que en las áreas de competencia pronostican un exitoso futuro de esta disciplina a nivel nacional.

Correspondió al profesor Jesús Ignacio Martínez, instructor de deportistas de alto rendimiento y uno de los principales forjadores del crecimiento de la gimnasia regiomontana, hacer la declaración inaugural del evento, arropado por cientos de deportistas y entrenadores, muchos de ellos que tiempo atrás fueron sus propios pupilos y que hoy tienen de sus manos la enseñanza a las nuevas generaciones.

Durante el evento que del 14 al 16 de noviembre se ha desarrollado, no solo se contó con una cantidad de deportistas en su etapa de iniciación, sino que se tuvo la participación de muchos de ellos que buscaron un mejor ranqueo para competencias nacionales e internacionales, ya que la 1.ª Copa Gimnástica Dinastía contó con el aval de la Federación Mexicana de Gimnasia.

Con la prueba superada del comienzo de una nueva competencia, el reto para la continuación de nuevas ediciones está ya en la mente de los organizadores, quienes ya comienzan los preparativos para el año 2026.


