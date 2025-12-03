Esta película ya la vi… ¿Rayados, rumbo al título?

De cara al juego de ida de la semifinal de la liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la mejor afición de México, la de Rayados, vive un déjà vu en este momento.

Y es que poco a poco comienzan a revelarse las similitudes del actual equipo del Monterrey con el del Torneo Apertura 2009 de la Liga MX… que se coronó como campeón.

Estos dos conjuntos terminaron la fase regular en el quinto lugar de la Tabla General, ganaron nueve partidos en total en la fase regular, triunfaron cinco veces en casa y cuatro veces de visita en fase regular, vencieron de local a Atlas y Santos en fase regular y derrotaron de visita a Querétaro y San Luis.

Ambos calificaron a la Liguilla, eliminaron al América en Cuartos de Final… y con el mismo escenario: con la Ida en casa y la Vuelta de visita, y ambos tienen a Toluca de rival en la Semifinal.

Y la ‘cereza del pastel’: si La Pandilla avanza a la Final en esta campaña, pudiera verse las caras ante Cruz Azul en la serie por el título… como en el Torneo Apertura 2009 de la Liga MX, ya que La Máquina disputa la otra semifinal ante Tigres.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Liguilla - Semifinales

Juego de ida - Hoy

Rayados vs. Toluca

‘Gigante de acero’

21:10 horas

Canal 4

¡Idénticos!

Estas son las similitudes de los Rayados del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y del pasado Torneo Apertura 2009, en el que fueron campeones:

Ambos terminaron la fase regular en el quinto lugar de la Tabla General.

Ambos ganaron nueve partidos en total en la fase regular.

Ambos triunfaron cinco veces en casa y cuatro veces de visita, en fase regular.

Ambos vencieron de local a Atlas y Santos, en fase regular.

Ambos derrotaron de visita a Querétaro y San Luis.

Ambos calificaron a la Liguilla.

Ambos eliminaron al América en Cuartos de Final… y con el mismo escenario: con la Ida en casa y la Vuelta de visita.

Ambos enfrentaron a Toluca en la semifinal.

La Semifinal entre Rayados y Toluca se jugó en las mismas fechas en ambos torneos: la Ida el 3 de diciembre y la Vuelta el 6 de diciembre, y con el mismo escenario, con la Ida en la Sultana del Norte y la Vuelta en el Estado de México.

En caso de que Monterrey avance a la final en esta campaña, pudiera verse las caras ante Cruz Azul en la serie por el título… como en el Torneo Apertura 2009 de la Liga MX, ya que La Máquina disputa la otra semifinal ante Tigres.

