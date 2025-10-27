Mookie Betts gana el Premio Roberto Clemente por labor social

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, fue reconocido con el Premio Roberto Clemente debido a su trabajo humanitario.

El premio le fue entregado este lunes previo al juego tres de la Serie Mundial, y en la ceremonia estuvo acompañado por el comisionado Rob Manfred y los hijos de Clemente, Luis y Roberto.

Betts fue el nominado de la franquicia de Los Ángeles para el premio anual, con el cual se honra a un jugador de la MLB que representa el deporte a través de su carácter, participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

El ocho veces elegido para el Juego de Estrellas de la liga inició en 2021 la Fundación 5050, la cual ayuda a los jóvenes desfavorecidos con su salud mental, emocional, nutrición, alfabetización financiera y condición física.

Betts donó $30,000 dólares en ropa de la marca Nike a las víctimas de los incendios forestales que azotaron Los Ángeles a principios de año.

Además, él y su fundación ayudaron a una familia cuya casa en Altadena fue destruida en el Incendio Eaton con asistencia financiera y recursos para la recuperación.

El beisbolista también fundó el programa de baloncesto AAU y un torneo de beisbol epónimo en su ciudad natal de Nashville, Tennessee.

Como si esto no fuera poco, la estrella de los Dodgers contribuyó con $160,000 dólares a iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda. Sus esfuerzos incluyen la fundación de programas deportivos y el apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital Infantil UCLA.

Con este galardón, Betts se convirtió en el cuarto jugador de la franquicia en ser honrado con dicho premio, siendo Steve Garvey el primero en recibirlo en 1981, Clayton Kershaw en 2012 y Justin Turner en 2022.

