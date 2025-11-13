Cerrar X
Ohtani es el MVP de la Liga Nacional por segundo año consecutivo

El japones obtuvo los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol y con esto consiguió su cuarto premio a MVP de manera unánime

Shohei Ohtani volvió a mostrar por qué es el mejor jugador de la MLB.

La estrella de Los Angeles Dodgers volvió a repetir como el MVP de la Liga Nacional de la MLB después de votación unánime, y con esto obtuvo el galardón por tercer año consecutivo y por cuarto en total.

Con el premio de este jueves, Ohtani se convirtió en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar al menos cuatro premios al MVP, solo superado por los siete de Barry Bonds.

El bateador y pitcher de 31 años ganó el premio al MVP de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles en 2021 y 2023. Firmó con los Dodgers, en el receso siguiente, y ganó el mismo honor, pero de la Liga Nacional, en 2024, durante su primera temporada en Chavez Ravine.

Ohtani obtuvo los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ha ganado sus cuatro trofeos al Jugador Más Valioso de manera unánime.

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votos a ese lugar, mientras que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro.

El Jugador Más Valioso de la Liga Americana se anunciaría más tarde. El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, y el tercera base dominicano de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, son finalistas.


