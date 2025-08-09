Morice Norris de los Lions reaparece tras ser retirado del campo

El safety de los Lions de Detroit, Morice Norris, compartió una publicación en redes sociales este sábado, diciendo que está bien y agradeció a las personas por su apoyo después de que fue retirado del campo en una ambulancia al final de un partido de pretemporada contra los Falcons de Atlanta.

Norris publicó una captura de pantalla sobre estar agradecido junto con un versículo de la Biblia, agregando un mensaje propio.

"Amén Amén", publicó en su historia de Instagram.

"Estoy bien, hombre, no te preocupes", expresó, agregando que aprecia todas las preguntas y el apoyo.

Norris estaba en condición estable el viernes por la noche después de ser atendido durante unos 20 minutos por el médico personal del estadio antes de que lo llevaran a un hospital en Atlanta.

Norris se lesionó con 14:50 minutos por jugar. Intentó taclear a Nathan Carter, cuya pierna lo impactó en la cabeza. Golpeó a Carter con su máscara facial frente a la sección media del corredor y el cuello del jugador defensivo se dobló hacia atrás.

Cuando el juego se reanudó, el quarterback de Atlanta, Emory Jones, hizo el chasquido del balón mientras los jugadores de ambos equipos estaban en la línea de golpeo para dejar que el reloj siguiera corriendo.

"Normalmente ves a un par de entrenadores ahí afuera", dijo el mariscal de campo de los Lions, Kyle Allen. "Nunca es bueno cuando sacan las camillas".

Con 6:31 restantes en el cuarto período, un oficial anunció que el juego había sido suspendido “por Nueva York”. Los Lions lideraban 17-10 a los Falcons.

El entrenador de Detroit, Dan Campbell, y el entrenador de Atlanta, Raheem Morris, tomaron la decisión de no terminar el juego.

"Raheem Morris es una persona de gran clase", dijo Campbell. "Es la máxima expresión de clase. Estuvimos de acuerdo en que simplemente no se sintió bien terminar ese juego".

Norris, un destacado exjugador de Fresno State, jugó en ocho partidos la temporada pasada después de ganarse un lugar en el equipo como novato no reclutado.

Los partidos de pretemporada de la NFL terminaron temprano en semanas consecutivas hace dos años.

El juego de Nueva Inglaterra en Green Bay en la semana dos de la pretemporada de 2023 fue cancelado cuando el esquinero de los Patriots, Isaiah Bolden, fue retirado en camilla en el cerca de la final. Bolden pareció chocar con su compañero de equipo Calvin Munson mientras intentaba hacer un golpe en una recepción de pase a Malik Heath de los Packers. Bolden fue llevado a un hospital y dado de alta al día siguiente.

Una semana después, un juego entre Miami y Jacksonville no se enterró después de que el receptor de los Dolphins, Daewood Davis, fue retirado en camilla en el último período. Davis se lesionó cuando corría una ruta inclinada e intentaba atrapar un pase cuando fue golpeado por el apoyador de los Jaguars, Dequan Jackson. Davis fue dado de alta del hospital un día después.

Las dos lesiones aterradoras ocurrieron unos ocho meses después de que el safety de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser resucitado en el campo durante un juego de temporada regular en Cincinnati en enero de 2023. Hamlin ha disfrutado de una recuperación notable y volvió a jugar la temporada siguiente y pasó el año pasado como titular de los Bills.

"Te inscribes para el fútbol y entiendes el riesgo, entiendes el riesgo de lesión", dijo Allen. "Nunca piensas que algo así va a suceder. Al final del día, todos estamos aquí como jugadores de fútbol. Podemos estar en 32 equipos diferentes, pero todos hemos jugado fútbol toda nuestra vida y hemos tenido nuestras propias lesiones y pasado por ello".

