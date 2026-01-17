Muere Rocco Commisso, dueño de la Fiorentina, a los 76 años

Rocco Commisso, empresario ítalo-estadounidense, fundador y presidente de Mediacom Communications, así como propietario del club italiano ACF Fiorentina, falleció a los 76 años, informaron este sábado su familia y las instituciones que encabezaba.

El deceso ocurrió el 16 de enero de 2026, tras un prolongado periodo de tratamiento médico, aunque no se precisaron las causas oficiales de la muerte.

Commisso nació el 25 de noviembre de 1949 en Calabria, Italia, y emigró a Estados Unidos a los 12 años.

En 1995 fundó Mediacom, empresa que creció hasta convertirse en la quinta mayor compañía de televisión por cable del país, lo que lo posicionó como uno de los empresarios más influyentes del sector y lo llevó a figurar en la lista Forbes 400.

Su modelo de negocio se enfocó en llevar servicios de telecomunicaciones a comunidades medianas y pequeñas, una estrategia que impulsó la expansión de la firma a nivel nacional.

Una nueva era para la Fiorentina

En junio de 2019 adquirió la ACF Fiorentina, iniciando una etapa marcada por inversiones en infraestructura y desarrollo deportivo.

Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentra la inauguración en 2023 del Rocco B. Commisso Viola Park, complejo que se consolidó como uno de los centros de entrenamiento más modernos de Europa.

Bajo su gestión, el club alcanzó dos finales consecutivas de la Conference League en 2023 y 2024, aunque en la actual temporada la escuadra atraviesa dificultades en la Serie A.

Homenajes en el mundo del fútbol

La Fiorentina anunció que disputará todos sus partidos programados en honor a su presidente, mientras que la Serie A guardará minutos de silencio en su memoria.

“El amor de Rocco por la Fiorentina fue el mayor regalo que se dio a sí mismo”, señaló el club en un comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también expresó sus condolencias y destacó que Commisso “dedicó su vida a nuestro maravilloso deporte”.

Asimismo, el New York Cosmos, equipo del que fue propietario, lo recordó como “un líder apasionado que creyó en el crecimiento del fútbol y en el poder de los clubes para inspirar a la próxima generación”.

Legado personal y empresarial

Además de su faceta deportiva, Commisso fue un filántropo activo y un impulsor del fútbol universitario en Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Columbia, donde incluso un estadio lleva su nombre.

Le sobreviven su esposa, Catherine, y sus hijos Giuseppe y Marisa, quienes, junto con el mundo empresarial y deportivo, lamentan la partida de un dirigente que siempre pidió ser llamado simplemente: “Rocco”.

