Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_FALLECIMIENTO_9_29de7865d7
Deportes

Muere Rocco Commisso, dueño de la Fiorentina, a los 76 años

El empresario ítalo-estadounidense y presidente de Mediacom falleció tras una larga enfermedad. Dirigió a la Fiorentina desde 2019

  • 17
  • Enero
    2026

Rocco Commisso, empresario ítalo-estadounidense, fundador y presidente de Mediacom Communications, así como propietario del club italiano ACF Fiorentina, falleció a los 76 años, informaron este sábado su familia y las instituciones que encabezaba.

El deceso ocurrió el 16 de enero de 2026, tras un prolongado periodo de tratamiento médico, aunque no se precisaron las causas oficiales de la muerte.

Commisso nació el 25 de noviembre de 1949 en Calabria, Italia, y emigró a Estados Unidos a los 12 años.

En 1995 fundó Mediacom, empresa que creció hasta convertirse en la quinta mayor compañía de televisión por cable del país, lo que lo posicionó como uno de los empresarios más influyentes del sector y lo llevó a figurar en la lista Forbes 400.

EH UNA FOTO - 2026-01-17T123625.908.jpg

Su modelo de negocio se enfocó en llevar servicios de telecomunicaciones a comunidades medianas y pequeñas, una estrategia que impulsó la expansión de la firma a nivel nacional.

Una nueva era para la Fiorentina

En junio de 2019 adquirió la ACF Fiorentina, iniciando una etapa marcada por inversiones en infraestructura y desarrollo deportivo.

Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentra la inauguración en 2023 del Rocco B. Commisso Viola Park, complejo que se consolidó como uno de los centros de entrenamiento más modernos de Europa.

Bajo su gestión, el club alcanzó dos finales consecutivas de la Conference League en 2023 y 2024, aunque en la actual temporada la escuadra atraviesa dificultades en la Serie A.

Homenajes en el mundo del fútbol

La Fiorentina anunció que disputará todos sus partidos programados en honor a su presidente, mientras que la Serie A guardará minutos de silencio en su memoria.

“El amor de Rocco por la Fiorentina fue el mayor regalo que se dio a sí mismo”, señaló el club en un comunicado.

EH UNA FOTO - 2026-01-17T123607.300.jpg

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también expresó sus condolencias y destacó que Commisso “dedicó su vida a nuestro maravilloso deporte”.

Asimismo, el New York Cosmos, equipo del que fue propietario, lo recordó como “un líder apasionado que creyó en el crecimiento del fútbol y en el poder de los clubes para inspirar a la próxima generación”.

Legado personal y empresarial

Además de su faceta deportiva, Commisso fue un filántropo activo y un impulsor del fútbol universitario en Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Columbia, donde incluso un estadio lleva su nombre.

Le sobreviven su esposa, Catherine, y sus hijos Giuseppe y Marisa, quienes, junto con el mundo empresarial y deportivo, lamentan la partida de un dirigente que siempre pidió ser llamado simplemente: “Rocco”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

leadership_training_rangers_lg_ed9051cbd2
Fuerzas especiales de EUA abaten a líder de Al Qaeda
Whats_App_Image_2026_01_15_at_12_00_53_AM_1_5793aaaabb
Asegura 40% de empresarios que es buen momento para invertir
EH_CONTEXTO_2026_01_14_T135242_329_99e58ee5ac
Musk niega uso ilegal de Grok ante presión internacional
publicidad

Últimas Noticias

rams_vs_bears_2026_2a0887d162
Los Rams vencen a los Bears en tiempo extra y avanzan a la final
inter_presidente_guatemala_bernardo_arevalo_de_leon_ede4782aef
Guatemala decreta estado de sitio tras asesinatos de policías
thumbnail_fuerza_civil_juarez_2026_814c18c904_828d4c9a63
Juárez: El municipio con mayor disminución de homicidios en 2025
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
publicidad
×