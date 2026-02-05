Muestran los osos de FIME… ¡Músculo deportivo!

Una vez más, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) hicieron gala de su potencia deportiva, tras erigirse con los trofeos Excelencia y Universidad.

Ambos galardones se otorgan a la dependencia universitaria con más títulos a lo largo del año.

Los Osos dominaron el sistema de puntos, además de lograr la mayor cantidad de campeonatos.

“FIME se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un referente deportivo”, expresó Homero Morales, Coordinador de Deportes.

“Esto es gracias a la dedicación de nuestros estudiantes-atletas y al apoyo de las autoridades que siempre le apuestan al deporte”, añadió.

FIME logró campeonatos en disciplinas como el futbol americano, basquetbol en ambas ramas, así como voleibol, además en deportes individuales como atletismo, box, judo y karate.

Comentarios