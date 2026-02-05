Podcast
Deportes

Muestran los osos de FIME… ¡Músculo deportivo!

La facultad de ingeniería conquistó los trofeos Excelencia y Universidad por los campeonatos conquistados en distintas disciplinas deportivas

  • 05
  • Febrero
    2026

Una vez más, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) hicieron gala de su potencia deportiva, tras erigirse con los trofeos Excelencia y Universidad.

Ambos galardones se otorgan a la dependencia universitaria con más títulos a lo largo del año.

Los Osos dominaron el sistema de puntos, además de lograr la mayor cantidad de campeonatos.

“FIME se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un referente deportivo”, expresó Homero Morales, Coordinador de Deportes.

“Esto es gracias a la dedicación de nuestros estudiantes-atletas y al apoyo de las autoridades que siempre le apuestan al deporte”, añadió.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.53.43 AM.jpeg

FIME logró campeonatos en disciplinas como el futbol americano, basquetbol en ambas ramas, así como voleibol, además en deportes individuales como atletismo, box, judo y karate.


