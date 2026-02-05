Podcast
Internacional

Vence pacto nuclear Rusia-EUA y crece temor armamentista

El tratado Nuevo START expiró sin renovación y deja sin límites los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos. Moscú lamentó el fin del acuerdo

  • 05
  • Febrero
    2026

El último acuerdo de control nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos llegó a su fin este jueves, abriendo un periodo inédito en más de cinco décadas en el que las dos mayores potencias atómicas del mundo quedan sin restricciones formales sobre sus arsenales.

La expiración del tratado Nuevo START encendió alertas entre analistas internacionales, que advierten sobre el riesgo de una nueva carrera armamentista sin frenos legales ni mecanismos de verificación.

Moscú lamenta el fin del pacto

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov reconoció que Rusia observa el desenlace “de forma negativa”, aunque aseguró que su país mantendrá una postura responsable.

“En cualquier caso, la Federación Rusa conservará un enfoque exhaustivo hacia la estabilidad estratégica y se guiará por sus intereses nacionales”, declaró.

El Ministerio ruso de Exteriores añadió que, en el nuevo escenario, las partes “ya no están obligadas por ninguna disposición fundamental del tratado” y quedan libres para decidir sus próximos pasos.

Trump insiste en incluir a China

El presidente estadounidense, Donald Trump, no se comprometió a prorrogar el acuerdo y reiteró que cualquier nuevo marco debería sumar a Beijing.

“China debería ser parte del acuerdo”, afirmó.

Sin embargo, el gobierno chino rechazó esa posibilidad. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, sostuvo que el arsenal nuclear de su país es mucho menor que el de Washington y Moscú, por lo que no participará en negociaciones de desarme en esta etapa.

Un tratado clave desde 2010

Firmado por Barack Obama y Dmitry Medvedev, el Nuevo START limitaba a cada país a 1,550 ojivas nucleares desplegadas y 700 misiles o bombarderos listos para su uso. Aunque debía concluir en 2021, fue extendido cinco años más.

El acuerdo incluía inspecciones en sitio, suspendidas desde 2020 por la pandemia y nunca retomadas. En 2023, Vladímir Putin congeló la participación rusa, aunque prometió respetar los topes establecidos.

Riesgo de mayor tensión global

Putin había propuesto mantener los límites por un año adicional mientras se negociaba un pacto sucesor, una oferta que, según Moscú, no recibió respuesta formal de Washington.

China, por su parte, lamentó la expiración y pidió a Estados Unidos reanudar el diálogo con Rusia y aceptar la propuesta de seguir respetando de manera provisional las restricciones básicas.


