Mundial de Clubes 2023 se jugará en Arabia Saudita

El Al Hilal acaba de llegar a su primera final, lo que fue algo histórico para el futbol saudí, pero ahora el territorio árabe recibirá el torneo completo del Mundial de Clubes en su edición 2023.

Esto fue anunciado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en su última reunión sostenida estar tarde de martes.

La nueva edición del Mundialito se jugará del 12 al 22 de diciembre en tierras sauditas, la cual contará con la participación de los diferentes campeones de las competencias internacionales como son: UEFA Champions League, Libertadores, Liga de Campeones de la OFC, Liga de Campeones de la AFC, Liga de Campeones de la CAF, Concachampions y el equipo del país sede.

A esta edición los clubes mexicanos como Pachuca, León, Atlas y Tigres tendrán la opción de clasificarse en caso de conquistar el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023.

La Concachampions iniciará el próximo 7 de marzo de 2023 y culminaría el 4 junio del mismo año.

Tigres buscará su segundo título de la CONCACAF y Pachuca su cuarto, mientras que León nunca ha conquistado el título al igual que el Atlas.

De los clubes mexicanos con chances de asistir, Tigres es el que ha registrado la mejor participación en un Mundial de Clubes de la FIFA con un segundo puesto conseguido tras caer por la mínima ante el Bayern Múnich que en ese año futbolístico consiguió el sextete.

En tanto, el Pachuca ha conseguido un tercer puesto en el 2017, un cuarto en el 2008, un quinto en el 2010 y en el 2007 firmó la peor actuación de un conjunto mexicano en el Mundialito al obtener el sexto puesto.

Nuevo Mundial de Clubes 2025

Este será el primer Mundial de Clubes que se lleva a cabo en el país de la confederación asiática y también es uno de los últimos que mantendrá el formato actual, pues para el 2025 el torneo cambiará.

Pues la FIFA, además dio a conocer que el formato del Mundialito será modificado para su edición de 2025, la cual será más parecido a un Mundial de Selecciones.

Se planea que el torneo se realice en los meses de junio y julio y contará con 32 equipos participantes divididos de la siguiente forma:

AFC: 4

CAF: 4

CONCACAF: 4

CONMEBOL: 6

OFC: 1

UEFA: 12

Anfitrión: 1

