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Deportes

Nahuel Guzmán, jugador más 'trabajador' de Tigres

Los de la UANL están por disputar su fase final número 23 consecutiva; en las 22 anteriores, el único elemento que ha participado en todas ellas es el Nahuel

  • 01
  • Mayo
    2026

Si un futbolista de Tigres puede presumir de ser el más trabajador en el equipo de la UANL en fase final… ese es Nahuel Guzmán.

Y este viernes, en el Día del Trabajo, revelamos el porqué.

A partir de este sábado, el cuadro auriazul disputará su fase final 23 consecutiva en la Liga MX, racha que comenzó en el pasado Torneo Apertura 2014.

En las 22 anteriores, el único elemento que ha visto acción en todas estas postemporadas es el famoso “Patón”.

El conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recibe este sábado a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el duelo de ida de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque tiene 40 años de edad; nació el lunes 10 de febrero de 1986 en Rosario, Argentina.

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Cuartos de final
Juego de ida
Tigres vs. Chivas
Estadio Universitario
19:00 horas - Mañana sábado
Azteca 7

Estadísticas de Nahuel Guzmán en Liguillas

El arquero argentino de Tigres, Nahuel “El Patón” Guzmán, es el jugador activo del futbol mexicano con más experiencia en postemporada de Liga MX.

En 22 Liguillas disputadas, el portero de “La U” registra:

ConceptoCifra
Partidos de fase final85
Triunfos35
Empates27
Derrotas23
Goles en contra86

En 32 partidos de Liguilla, ¡no recibió gol!

Tómalo en cuenta

Estos son datos estadísticos de Nahuel Guzmán con Tigres, en partidos oficiales, al considerar todas las competencias:

ConceptoCifra
Partidos con Tigres554
Sin recibir gol212
Sin recibir gol de visitante92
Sin recibir en Concachampions23*
Sin recibir de visitante en “Conca”9
Sin recibir en “Conca” 20263
Sin recibir ante Nashville1

*Récord del torneo de la zona


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