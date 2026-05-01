Nahuel Guzmán, jugador más 'trabajador' de Tigres

Si un futbolista de Tigres puede presumir de ser el más trabajador en el equipo de la UANL en fase final… ese es Nahuel Guzmán.

Y este viernes, en el Día del Trabajo, revelamos el porqué.

A partir de este sábado, el cuadro auriazul disputará su fase final 23 consecutiva en la Liga MX, racha que comenzó en el pasado Torneo Apertura 2014.

En las 22 anteriores, el único elemento que ha visto acción en todas estas postemporadas es el famoso “Patón”.

El conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recibe este sábado a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el duelo de ida de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque tiene 40 años de edad; nació el lunes 10 de febrero de 1986 en Rosario, Argentina.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Liguilla - Cuartos de final

Juego de ida

Tigres vs. Chivas

Estadio Universitario

19:00 horas - Mañana sábado

Azteca 7

Estadísticas de Nahuel Guzmán en Liguillas

El arquero argentino de Tigres, Nahuel “El Patón” Guzmán, es el jugador activo del futbol mexicano con más experiencia en postemporada de Liga MX.

En 22 Liguillas disputadas, el portero de “La U” registra:

Concepto Cifra Partidos de fase final 85 Triunfos 35 Empates 27 Derrotas 23 Goles en contra 86

En 32 partidos de Liguilla, ¡no recibió gol!

Tómalo en cuenta

Estos son datos estadísticos de Nahuel Guzmán con Tigres, en partidos oficiales, al considerar todas las competencias:

Concepto Cifra Partidos con Tigres 554 Sin recibir gol 212 Sin recibir gol de visitante 92 Sin recibir en Concachampions 23* Sin recibir de visitante en “Conca” 9 Sin recibir en “Conca” 2026 3 Sin recibir ante Nashville 1

*Récord del torneo de la zona

Comentarios