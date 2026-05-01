Nahuel Guzmán, jugador más 'trabajador' de Tigres
Los de la UANL están por disputar su fase final número 23 consecutiva; en las 22 anteriores, el único elemento que ha participado en todas ellas es el Nahuel
- 01
-
Mayo
2026
Si un futbolista de Tigres puede presumir de ser el más trabajador en el equipo de la UANL en fase final… ese es Nahuel Guzmán.
Y este viernes, en el Día del Trabajo, revelamos el porqué.
A partir de este sábado, el cuadro auriazul disputará su fase final 23 consecutiva en la Liga MX, racha que comenzó en el pasado Torneo Apertura 2014.
En las 22 anteriores, el único elemento que ha visto acción en todas estas postemporadas es el famoso “Patón”.
El conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recibe este sábado a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el duelo de ida de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.
Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque tiene 40 años de edad; nació el lunes 10 de febrero de 1986 en Rosario, Argentina.
Ficha
Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Cuartos de final
Juego de ida
Tigres vs. Chivas
Estadio Universitario
19:00 horas - Mañana sábado
Azteca 7
Estadísticas de Nahuel Guzmán en Liguillas
El arquero argentino de Tigres, Nahuel “El Patón” Guzmán, es el jugador activo del futbol mexicano con más experiencia en postemporada de Liga MX.
En 22 Liguillas disputadas, el portero de “La U” registra:
|Concepto
|Cifra
|Partidos de fase final
|85
|Triunfos
|35
|Empates
|27
|Derrotas
|23
|Goles en contra
|86
En 32 partidos de Liguilla, ¡no recibió gol!
Tómalo en cuenta
Estos son datos estadísticos de Nahuel Guzmán con Tigres, en partidos oficiales, al considerar todas las competencias:
|Concepto
|Cifra
|Partidos con Tigres
|554
|Sin recibir gol
|212
|Sin recibir gol de visitante
|92
|Sin recibir en Concachampions
|23*
|Sin recibir de visitante en “Conca”
|9
|Sin recibir en “Conca” 2026
|3
|Sin recibir ante Nashville
|1
*Récord del torneo de la zona
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