David Beckham defiende que sus hijos aprendan de sus errores

David Beckham aseguró este martes que sus hijos cometen errores en las redes sociales, pero consideró que es parte natural de su aprendizaje y que, en ocasiones, “hay que dejarles cometer esos errores”.

Las declaraciones se dieron un día después de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, acusara públicamente a sus padres de provocarle ansiedad y de interferir en su vida personal.

La postura de Beckham en Davos

El exfutbolista se pronunció desde el Foro Económico Mundial de Davos, durante una entrevista en el programa Squawk Box de la cadena CNBC, donde fue invitado a hablar sobre deporte, liderazgo y colaboraciones, junto al presidente del Bank of America, Brian Moynihan.

Al ser cuestionado sobre el impacto de las redes sociales en niños y jóvenes, Beckham subrayó que estas plataformas tienen un poder “para bien y para mal”, y advirtió que el acceso temprano puede resultar peligroso.

Beckham explicó que ha intentado educar a sus hijos para utilizar las redes sociales con un propósito positivo, tomando como ejemplo su propio trabajo con UNICEF.

“Ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en todo el mundo con los niños”, afirmó.

El exjugador dijo haber transmitido estos valores a sus cuatro hijos con Victoria Beckham: Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14).

“Los niños tienen derecho a equivocarse”

“He intentado educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden”, reflexionó Beckham, en lo que fue interpretado como una respuesta indirecta al mensaje difundido por Brooklyn.

El mensaje de Brooklyn

Un día antes, Brooklyn Beckham publicó un extenso comunicado en Instagram en el que afirmó que no busca reconciliarse con su familia y que, por primera vez, se está defendiendo.

Acusó a sus padres de difundir “mentiras en los medios”, de intentar arruinar su relación con su esposa Nicola Peltz y de priorizar la “marca Beckham” por encima de los vínculos familiares.

Además, aseguró que creció con una “ansiedad abrumadora” y que esta ha desaparecido desde que se distanció de su familia.

Las declaraciones de padre e hijo evidencian una fractura pública en una de las familias más mediáticas del mundo del deporte y el espectáculo.

