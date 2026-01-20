Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T101803_462_7796db5516
Escena

David Beckham defiende que sus hijos aprendan de sus errores

David Beckham habló en Davos sobre el uso de redes sociales y defendió que sus hijos se equivoquen, tras las duras declaraciones de Brooklyn

  • 20
  • Enero
    2026

David Beckham aseguró este martes que sus hijos cometen errores en las redes sociales, pero consideró que es parte natural de su aprendizaje y que, en ocasiones, “hay que dejarles cometer esos errores”.

Las declaraciones se dieron un día después de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, acusara públicamente a sus padres de provocarle ansiedad y de interferir en su vida personal.

La postura de Beckham en Davos

El exfutbolista se pronunció desde el Foro Económico Mundial de Davos, durante una entrevista en el programa Squawk Box de la cadena CNBC, donde fue invitado a hablar sobre deporte, liderazgo y colaboraciones, junto al presidente del Bank of America, Brian Moynihan.

Al ser cuestionado sobre el impacto de las redes sociales en niños y jóvenes, Beckham subrayó que estas plataformas tienen un poder “para bien y para mal”, y advirtió que el acceso temprano puede resultar peligroso.

Beckham explicó que ha intentado educar a sus hijos para utilizar las redes sociales con un propósito positivo, tomando como ejemplo su propio trabajo con UNICEF.

EH UNA FOTO - 2026-01-20T101832.461.jpg

“Ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en todo el mundo con los niños”, afirmó.

El exjugador dijo haber transmitido estos valores a sus cuatro hijos con Victoria Beckham: Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14).

“Los niños tienen derecho a equivocarse”

“He intentado educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden”, reflexionó Beckham, en lo que fue interpretado como una respuesta indirecta al mensaje difundido por Brooklyn.

El mensaje de Brooklyn

Un día antes, Brooklyn Beckham publicó un extenso comunicado en Instagram en el que afirmó que no busca reconciliarse con su familia y que, por primera vez, se está defendiendo.

Acusó a sus padres de difundir “mentiras en los medios”, de intentar arruinar su relación con su esposa Nicola Peltz y de priorizar la “marca Beckham” por encima de los vínculos familiares.

EH UNA FOTO - 2026-01-20T102009.477.jpg

Además, aseguró que creció con una “ansiedad abrumadora” y que esta ha desaparecido desde que se distanció de su familia.

Las declaraciones de padre e hijo evidencian una fractura pública en una de las familias más mediáticas del mundo del deporte y el espectáculo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_berterame_d65035f866
¡Bomba! Germán Berterame saldría de Rayados para fichar con Miami
escena_belinda_beckham_cfa5ab516a
Belinda brilla en Milán y comparte la alfombra con David Beckham
EH_CONTEXTO_c19154028c
Recibirá David Beckham título de caballero del Reino Unido
publicidad

Últimas Noticias

enero_diputado_7553d99262
Aseguran que comparación de recursos de enero es inválida
AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
tribunal_107a17dbc6
Tribunal impide reabrir sentencias; acota facultad a supervisión
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×