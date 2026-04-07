ONU votará sobre resolución para reabrir el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará el martes sobre una resolución destinada a reabrir el estrecho de Ormuz.

La votación está programada para unas horas antes del plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ara que Irán abra la vía marítima estratégica o se enfrente a ataques contra sus centrales eléctricas y puentes.

La propuesta inicial de Bahréin habría autorizado a los países a usar “todos los medios necesarios” para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y disuadir intentos de cerrarlo.

Después de que Rusia, China y Francia, todos los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, manifestaran su oposición a aprobar el uso de la fuerza, la resolución se revisó para eliminar toda referencia a acciones ofensivas.

La resolución que se votará el martes:

“alienta enérgicamente a los Estados interesados ​​en el uso de rutas marítimas comerciales en el estrecho de Ormuz a coordinar esfuerzos, de naturaleza defensiva, acordes con las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad y la protección de la navegación a través del estrecho de Ormuz”.

Esta propuesta también exige que Irán detenga de inmediato los ataques contra buques mercantes y comerciales y deje de obstaculizar su libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz, así como de atacar la infraestructura civil.

Este bloqueo iraní se considera por las naciones del Golfo Pérsico como una amenaza existencial.

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