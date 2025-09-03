Cerrar X
AP_25246527549276_9dbab93207
Deportes

Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal en honor al jugador

El centrocampista portugués Rubén Neves llevará la camiseta número 21 de su difunto amigo, Diogo Jota, durante los partidos con la selección nacional

  • 03
  • Septiembre
    2025

El centrocampista portugués Rubén Neves llevará la camiseta número 21 de su difunto amigo, Diogo Jota, durante los partidos con la selección nacional y ha revelado un tatuaje en su pantorrilla izquierda en honor al exdelantero del Liverpool, quien falleció en julio.

“Yo y todo el equipo nacional haremos todo lo posible para mantener a Diogo aquí con nosotros, en nuestro equipo”, dijo el martes por la noche Neves en una ceremonia en la sede de entrenamiento de Portugal, realizada antes de los partidos de clasificación para el Mundial contra Armenia y Hungría.

Son los primeros partidos de Portugal desde la muerte de Jota y su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico el 3 de julio.

Neves, quien juega para el Al Hilal en Arabia Saudí, era muy cercano a Jota —jugaron juntos en el club inglés Wolverhampton y en Portugal— y habló en nombre del equipo portugués sobre su excompañero en la ceremonia, a la que también asistieron Cristiano Ronaldo, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y Luís Montenegro, el recién nombrado primer ministro.

La federación portuguesa publicó un vídeo en X de Neves con un tatuaje que lo muestra abrazando a Jota, quien lleva la camiseta número 21.

La ceremonia del martes también fue un homenaje a Jorge Costa, el exinternacional portugués que falleció el mes pasado de un paro cardíaco.

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​describió a Jota y Costa como hombres "que amaban el fútbol; que amaban a su país; que amaban a su selección nacional; hombres que defendieron, con valentía y dedicación, los colores de nuestra bandera".

Jota y Costa fueron honrados póstumamente como Comendadores de la Orden del Mérito y se les otorgaron medallas, que fueron aceptadas por miembros de sus familias.

La federación dijo que el equipo estaba compuesto por "23 (+1)" jugadores, en otro guiño a la memoria de Jota.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T165755_162_86396e644b
Cristiano Ronaldo inaugurará el renovado Estadio Azteca
Whats_App_Image_2025_08_29_at_12_17_30_AM_44a92d148e
Hace 20 años, México logró quinto lugar en Universidad Mundial
Javier_Aguirre_convoca_a_seis_regios_para_la_seleccion_Nacional_f4a155627a
Javier Aguirre convoca a seis 'regios' para la Selección Nacional
publicidad

Últimas Noticias

inter_congo_ebola_0f62931479
Ministerio de salud de Congo anuncia un nuevo brote de ébola
EH_FOTO_VERTICAL_6_0c8ca38984
Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional
914ecf1a_d29b_4168_b557_6d1766fad372_e3a6206958
'Ola Verde' da empleo y mejora espacios públicos en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
publicidad
×