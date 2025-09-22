Cerrar X
NFL inicia gira por Europa; anuncian partido histórico en Madrid

Entre las ciudades que los equipos estadounidenses visitarán se encuentra Londres y Berlín. El único equipo que repite visita será Minnesota Vikings

La liga Nacional de Futbol Amricano arrancará su gira por Europa en Irlanda el próximo 28 de septiembre.

"Estamos muy contentos por el recibimiento de todas las ciudades que brindan su apoyo a la NFL. Recibimos muchas solicitudes para albergar un partido y queremos aumentar los partidos internacionales en los próximos años", expresó el vicepresidente ejecutivo de negocios internacionales de NFL, Peter O'Reilly.

Esta temporada contará con siete partidos oficiales fuera de Estados Unidos, con una rotación de quipos para que todos cuenten con la oportunidad de jugar partidos internacionales.

Entre los recientos pactados se encuentra el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, donde recibirá por primera vez un partido oficial en España con los Miami Dolphins enfrentando a Cleveland Browns el próximo 16 de noviembre.

Los partidos serán los siguientes:

Londres también albergará un New York Jets-Denver Broncos y un Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams en el Estadio de Wembley.

La NFL ya anunció que en 2026 expandirá aún más su calendario internacional.


