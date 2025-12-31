Mbappé estará fuera al menos tres semanas por lesión

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, estará ausente al menos tres semanas tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda, informó una fuente cercana al jugador a la agencia AFP y confirmó posteriormente el club merengue.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda”, señaló el club en un comunicado, en el que añadió que su evolución quedará pendiente de seguimiento.

Molestias en el ligamento externo

De acuerdo con la fuente consultada por AFP, el atacante presenta molestias en el ligamento externo de la rodilla, lo que lo obligará a perderse varios compromisos importantes en el arranque del año.

Entre las ausencias más destacadas se encuentra la Supercopa de España, que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita, además de varios partidos de La Liga.

En duda para la Champions

También está en duda su participación en el duelo de Liga de Campeones del próximo 20 de enero ante el Mónaco, su exequipo, un encuentro clave para las aspiraciones europeas del conjunto blanco.

Referente ofensivo del equipo

Desde el inicio de la temporada, Mbappé ha sido la principal referencia ofensiva del Real Madrid. El pasado 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo de 59 goles en un año natural con el club.

En total, el francés suma 73 goles en 83 partidos con la camiseta merengue y ha sido determinante en La Liga, con 18 goles y 4 asistencias en 18 jornadas, lo que convierte su ausencia en una baja sensible para el técnico Xabi Alonso.

Ante la baja del francés, el entrenador podría cargar el peso ofensivo en Rodrygo y Vinicius, quienes han tenido un inicio de temporada discreto.

Mbappé se suma a una larga lista de ausencias en el Real Madrid, junto a los lesionados Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde, además del marroquí Brahim Díaz, quien se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones.

