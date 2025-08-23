Niño grave tras pelotazo en el Estadio Alfredo Harp Helú

Lo que debía ser una tarde de béisbol se convirtió en tragedia para la familia de Simón Falah-Assadi Martínez, un niño de nueve años que resultó gravemente herido tras recibir un pelotazo en la cabeza durante el primer partido de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla, el pasado miércoles 20 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El accidente ocurrió en la zona de plateas altas, un sector donde la malla protectora no cubre completamente.

Aunque el menor recibió atención en el lugar y no se reportaron daños de gravedad en ese momento, su estado se complicó horas después al presentar fuertes dolores de cabeza y vómitos.

Al ser trasladado de urgencia al hospital, los médicos detectaron una hemorragia de 30 centímetros cúbicos que presionaba su cerebro, por lo que fue necesaria una cirugía inmediata. Actualmente, Simón permanece en terapia intensiva tras la intervención.

“Era una cirugía de emergencia, ya que había que liberar toda la presión que estaba ejerciendo la sangre en el cerebro o esto podía empeorar conforme pasaban las horas”, relató Ana Luisa Martínez, madre del menor, en entrevista con ESTADIO Deportes.

La familia enfrenta además dificultades económicas, pues carece de seguro de gastos médicos. “Llegamos al hospital porque aquí está su pediatra y ya no lo dejaron salir, porque ya tenía adormecimiento en las piernas”, explicó la madre.

El caso ha generado conmoción entre la afición y el entorno del béisbol mexicano. De acuerdo con reportes, un conocido de la familia intentó comunicarse con Othón Díaz, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos, quien habría mostrado disposición para apoyar, aunque no ha habido contacto directo con los padres.

El incidente reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en los estadios del país, donde aún existen zonas vulnerables a pelotazos, a diferencia de otras ligas internacionales que han extendido las mallas protectoras para resguardar a los aficionados.

Mientras tanto, familiares, amigos y usuarios en redes sociales han mostrado su solidaridad con Simón y su familia, quienes hoy enfrentan no solo la lucha por su salud, sino también la presión de los gastos médicos.

