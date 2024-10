No me gusta decir que somos favoritos: Diego Reyes

"Estoy contento, ya llevo cinco años acá y se me pasaron rápido. Ya me tocó una pandemia, muchas cosas, campeonatos y estoy contento con esta institución que desde el día uno me abrió las puertas. Matías (Representante) vino a visitarme, tanto a mí como a otros jugadores que tiene. No voy a hablar de otra cosa, estoy enfocado en el torneo y hacer las cosas bien para seguir demostrando qué estoy apto para jugar, ya lo demás, se hablará en su momento", agregó.