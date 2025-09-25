Cerrar X
mascotas_fifa_2026_bad31711a8
Deportes

¡Oficial! FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026

El alce, el jaguar y el águila representan a cada nación sede y protagonizarán productos oficiales, además de integrarse al universo interactivo FIFA Heroes

  • 25
  • Septiembre
    2025

A menos de un año de que inicie la Copa del Mundo 2026, la FIFA reveló oficialmente a Maple, Zayu y Clutch como las mascotas del torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio se realizó a través del sitio oficial de la FIFA y sus redes sociales, donde se mostraron las primeras imágenes de los personajes que acompañarán a los aficionados en la justa mundialista.

Maple, Zayu y Clutch: símbolos de cada país

Las tres mascotas fueron diseñadas para rendir homenaje a la cultura y la biodiversidad de los países anfitriones.

  • Maple, un alce, representa a Canadá
  • Zayu, un jaguar, simboliza la fuerza y tradición de México
  • Clutch, un águila, encarna el espíritu de Estados Unidos

Estos personajes buscan reflejar la diversidad cultural y natural de Norteamérica, al mismo tiempo que conectan con la pasión del fútbol.

Por otra parte, la Copa del Mundo 2026 marcará un precedente en la historia del balompié al ser la primera en la que competirán 48 selecciones, en lugar de 32, lo que incrementará la emoción y la expectativa de millones de aficionados alrededor del planeta.

Con las mascotas, la FIFA pretende fortalecer el vínculo entre los hinchas y el torneo, especialmente entre las nuevas generaciones.

Además de su papel como símbolos del Mundial, Maple, Zayu y Clutch formarán parte de un programa de licencias que incluirá mercancía oficial, juguetes y productos coleccionables.

Asimismo, serán incorporados como personajes interactivos en FIFA Heroes, dentro del ecosistema digital de FIFAe, lo que ampliará su presencia en la experiencia de los aficionados.


