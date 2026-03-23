Guerra lleva las tarifas aéreas por 'los cielos’

Los boletos de avión ya resintieron los efectos de la guerra en Medio Oriente.

Y es que el alza de los precios de los boletos de avión es inevitable debido al fuerte encarecimiento de los hidrocarburos, afirmó Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la cual agrupa a más de 360 aerolíneas que, en conjunto, concentran alrededor de 85% del tráfico aéreo a nivel mundial.

Como ejemplo, mencionó que el precio del queroseno, un líquido inflamable que se obtiene de la destilación del petróleo natural y se usa como combustible, se ha duplicado desde que estalló el conflicto con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De hecho, dentro de este contexto, la aerolínea United Airlines anunció este viernes que reducirá sus vuelos programados en 5% durante el segundo y tercer trimestre, anticipándose a los prolongados aumentos en los precios del petróleo tras el alza vertiginosa de los costes del combustible para aviones a raíz de la guerra con Irán.

El director ejecutivo de la aerolínea, Scott Kirby, declaró que la aerolínea se está preparando para que el precio del petróleo suba hasta los $175 dólares por barril.

Las compañías aéreas habían calculado que el combustible representaría 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de $88 dólares por barril, por lo que ahora el porcentaje podría ser mayor.

Con márgenes medios de 4%, Walsh advirtió que las compañías no podrán absorber estos costos si la situación continúa, por lo que el aumento de los precios de los boletos es “inevitable”.

Esto, señaló, ya se observa en algunos mercados, particularmente en Estados Unidos.

Además, varias aerolíneas europeas también han anunciado subidas en los vuelos de larga distancia.

Mientras tanto, de acuerdo con información de aerolíneas y analistas, algunos de los aumentos en tarifas podrían ser de hasta 30%, como es el caso de Hong Kong Airlines, de 20% en United Airlines, dependiendo del tipo de tarifa y ruta.

Otras son Air New Zealand y Qantas Airlines Limited, con un alza proyectada de 5 por ciento.

Algunos ejemplos refieren que en vuelos de larga distancia (Estados Unidos/Europa), para un boleto de clase económica a destinos como Los Ángeles o Nueva York, que suele oscilar en $1,750 dólares, el alza proyectada es de hasta 5%, o bien, $87.50 dólares adicionales.

En tanto, destinos como Japón, Corea del Sur, Tailandia y Singapur ya vieron un aumento de $6.37 dólares.

Paralelo a ello, cabe mencionar que Hong Kong Airlines anunció en su sitio web que aumentaría sus recargos por combustible hasta un 35.2%, con el incremento más pronunciado en los vuelos entre Hong Kong y las Maldivas, Bangladesh y Nepal.

Algunos ejemplos

En vuelos de larga distancia (Estados Unidos/Europa), para un boleto de clase económica a destino como Los Ángeles o Nueva York, que suele oscilar en $1,750 dólares, el alza proyectada es de hasta 5%, o bien, $87.50 dólares adicionales.

Destinos como Japón, Corea del Sur, Tailandia y Singapur ya vieron un aumento de $6.37 dólares.





Un vuelo Mascate (Omán) – Estambul (de 5 horas) para 12 personas y un perro, antes del conflicto costaba €60,000 euros; ahora €145,000 euros, una subida del 142%. Un vuelo París – Singapur, y tomando en cuenta que compañías como Air France y KLM deben evitar Irán e Irak, lo que añade 90–120 minutos de vuelo, más combustible y más costos operativos, pasó de €820 a €1,400 euros.

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