Ricky Martin enciende Monterrey con show lleno de éxitos
El cantnate boricua desató la euforia en el Palacio Sultán con un concierto vibrante que hizo cantar y bailar a miles de fans regios
- 23
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Marzo
2026
Una gran fiesta armó el cantante Ricky Martin junto a los regios que asistieron al concierto que ofreció en el Estadio de los Sultanes, donde ofreció un repertorio con éxitos de ayer y hoy.
Aproximadamente a las 21:00 horas, al ritmo de "Pégate", desplegando de inmediato la energía y el carisma que lo han consolidado como un ícono global del pop, inició su show.
Y una vez que inició, el ambiente se fue poniendo de lo mejor, hasta que en el lugar el entusiasmo se desbordó y hasta los más tímidos dejaron su asiento para ponerse a bailar.
Durante aproximadamente 90 minutos, el repertorio ofreció un viaje emocional que equilibró sus explosivos éxitos rítmicos con sus baladas más emblemáticas.
Temas como María, La Bomba y Vente Pa' Ca pusieron a bailar a la audiencia, mientras que interpretaciones de Vuelve y Fuego de Noche, Nieve de Día crearon momentos de profunda conexión.
El cierre fue genial, con La Copa de la Vida, coreada por un estadio iluminado y entregado por completo al artista.
El concierto, parte de la gira Ricky Martin Live México 2026, dejó contentas a las miles de personas que respondieron al llamado del boricua, quien una vez más demostró por qué es uno de los consentidos de los regios.
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