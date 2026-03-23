Ricky Martin enciende Monterrey con show lleno de éxitos

Una gran fiesta armó el cantante Ricky Martin junto a los regios que asistieron al concierto que ofreció en el Estadio de los Sultanes, donde ofreció un repertorio con éxitos de ayer y hoy.

Aproximadamente a las 21:00 horas, al ritmo de "Pégate", desplegando de inmediato la energía y el carisma que lo han consolidado como un ícono global del pop, inició su show.

Y una vez que inició, el ambiente se fue poniendo de lo mejor, hasta que en el lugar el entusiasmo se desbordó y hasta los más tímidos dejaron su asiento para ponerse a bailar.

Durante aproximadamente 90 minutos, el repertorio ofreció un viaje emocional que equilibró sus explosivos éxitos rítmicos con sus baladas más emblemáticas.

Temas como María, La Bomba y Vente Pa' Ca pusieron a bailar a la audiencia, mientras que interpretaciones de Vuelve y Fuego de Noche, Nieve de Día crearon momentos de profunda conexión.

El cierre fue genial, con La Copa de la Vida, coreada por un estadio iluminado y entregado por completo al artista.

El concierto, parte de la gira Ricky Martin Live México 2026, dejó contentas a las miles de personas que respondieron al llamado del boricua, quien una vez más demostró por qué es uno de los consentidos de los regios.

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