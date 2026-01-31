Frankfurt pierde nuevamente en su último partido de Bundesliga

El nuevo entrenador del Eintracht Frankfurt no podría llegar en un momento más urgente.

La crisis del conjunto alemán se profundizó este sábado tras caer 3-1 como local frente al Bayer Leverkusen, resultado que extendió a ocho partidos su racha sin ganar en todas las competiciones.

La derrota dejó en evidencia los problemas defensivos del Frankfurt, que por sexta ocasión en siete partidos disputados este año recibió tres goles. Albert Riera, quien asumirá el cargo oficialmente el lunes, tendrá como principal reto corregir esa fragilidad en el fondo, luego de que el club despidiera a Dino Toppmöller el pasado 18 de enero tras cuatro derrotas consecutivas.

Leverkusen impone su pegada

El Leverkusen abrió el marcador a los 26 minutos con un gol del defensor brasileño Arthur, quien aprovechó una asistencia de tacón de Álex Grimaldo para vencer al portero Kaua Santos en el primer poste.

Fue el primer gol del Leverkusen en cinco partidos.

Malik Tillman amplió la ventaja con un disparo raso ajustado al poste derecho, firmando su tercer tanto en dos encuentros, tras haber marcado también en la victoria 3-0 ante el Villarreal a mitad de semana en la Liga de Campeones.

Robin Koch recortó distancias para el Frankfurt y el equipo local mostró una mejor versión en la segunda mitad, pero la expulsión de Ellyes Skhiri por doble amonestación al minuto 70 frenó cualquier intento de reacción.

Ya en el tiempo de descuento, Aleix García sentenció el encuentro con el tercer gol del Leverkusen tras un contraataque.

Resultados destacados de la jornada

En otros partidos del sábado, el Mainz logró una valiosa remontada para vencer 2-1 al RB Leipzig como visitante; el Hoffenheim se impuso 3-1 al Union Berlin; el Augsburgo derrotó 2-1 al St. Pauli; y el Werder Bremen rescató un empate 1-1 en casa frente al Borussia Mönchengladbach con un gol en los minutos finales.

El Bayern Múnich, que había sufrido su primera derrota de la temporada la semana pasada ante el Augsburgo, tenía programado su encuentro nocturno como visitante frente al Hamburger SV.

Polémica arbitral en varios estadios

La jornada también estuvo marcada por decisiones arbitrales controvertidas relacionadas con penales.

En Frankfurt, el árbitro Robert Schröder decidió no señalar una falta a favor del local pese a revisar en video una acción en la que Robert Andrich pareció golpear la pierna de Arnaud Kalimuendo.

En el duelo entre Augsburgo y St. Pauli, Marius Wolf concedió un penalti tras contactar con Manolis Saliakas pese a haber despejado el balón, decisión que generó fuertes protestas y le valió una amonestación al técnico del Augsburgo, Manuel Baum. En esa acción no intervino el VAR.

También hubo polémica en Leipzig, donde David Raum fue sancionado por una falta sobre Phillip Tietz que derivó en el empate del Mainz desde el punto penal, cobrado por Nadiem Amiri.

Más tarde, Tietz asistió a Silas para el gol de la victoria.

En el partido entre Hoffenheim y Union Berlin, Leopold Querfeld fue penalizado por una falta sobre Fisnik Asllani durante un despeje.

Andrej Kramarić convirtió el penal y anotó nuevamente apenas tres minutos después, sellando el triunfo de su equipo.

Comentarios