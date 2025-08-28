Paola San Román debutará este viernes ante la afición regia

Determinada en triunfar en su debut este viernes en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, así se mostró la joven torera queretana Paola San Román en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, quien además se manifestó muy emocionada por participar en la ‘Corrida de Aniversario por las tradiciones mexicanas’.

La queretana de 29 años de edad y 10 de ellos ejerciendo como matadora de toros, en los que ha toreado poco más de 30 corridas, forma parte del festejo de postín anunciado para este viernes en la Monumental Monterrey y en la cual partirá plaza junto con el rubio caballero del rejoneo potosino Jorge Hernández Gárate y a pie su paisano Fermín Rivera, el regiomontano Juan Fernando, los hidrocálidos Juan Pablo Sánchez y Leo Valadez junto con el moreliano Isaac Fonseca, quienes lidiarán un precioso encierro de la ganadería jaliciense de San Pablo.

“Es muy ilusionante porque esta corrida es mi debut ante el público regiomontano y es algo muy bonito porque en este cartel vienen toreros muy importantes, me emociona mucho este cartel y alternar con grandes toreros como lo son los matadores Hernández Gárate a caballo, y a pie Rivera, Juan Fernando, Juan Pablo Sanchez, Leo e Isacc, que vienen de triunfar en Madrid y Juan Pablo Sánchez que va para allá, es todo un reto y también para ellos porque van a alternar con una mujer que les va apretar y que está comenzando a destacar en un mundo donde ellos están manteniéndose y yo subiendo y para todos nosotros va a ser un reto muy bonito pelear por las palmas del público regiomontano”, aseguró la diestra.

Dueña de un estilo de toreo predominantemente clásico, San Román ha obtenido sonados triunfos en la actual temporada, como el ocurrido en marzo pasado en la plaza México donde dejó constancia de su valor, su arte, su determinación y entrega a pesar de haber perdido los trofeos por el acero o como en la Monumental de Aguscalientes en noviembre del año pasado donde pudo transmitir la exquisités de su toreo de arte y de sentimiento, que le permitió colocar su nombre en la historia del toreo como la primer mujer torera en indultar un toro en aquella plaza.

“He tenido tardes importantes que me han permitido abrir las puertas de otras plazas y aunque hemos toreado poco, nos hemos ido colocando y ahora nos toca debutar en Monterrey, una plaza muy importante en el mundo de los toros y sin lugar a duda, vengo con mucha ilusión y con toda mi entrega para ofrecerle al público regio en este cartel que es muy atractivo, pues además de los grandes toreros con los que voy a alternar, esta corrida es por las tradiciones mexicanas y por el aniversario de la plaza, y es un orgullo para mi salir vestida a la usanza charra mexicana porque, es nuestra cultura, nos representa y nos da identidad a todos los mexicanos”, puntualizó.

A pesar de torear poco y contar en su haber con cinco cornadas y muchas fracturas mismas que no le han quitado su afición, sino que al contrario, se ha crecido al castigo, sus resultados han sido muy positivos. “Soy una profesional y con valor y seriedad asumo la responsabilidad de esta profesión y aprende una a convivir con la incertidumbre, con el miedo, con el dolor pero hay cosas que duelen mucho más que un golpe o una cornada, como el orgullo por no haber podido triunfar como uno quisiera y eso duele más, y eso se queda en el corazón y en la mente y te molesta mucho más, por ello mi toreo es de sentimiento y cuando brota la magia, hacer vibrar a los públicos expresándonos desde adentro con emoción, es el mejor triunfo que puede tener un torero, pues al final como somos artistas, del público nos nutrimos”, compartió la queretana.

Los boletos para presenciar esta sensacional corrida de aniversario por las tradiciones se podrán adquirir en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza y en la plataforma de Superboletos.com.

