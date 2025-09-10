Perú y Venezuela cortan a sus DT tras quedarse fuera del Mundial

Después de fracasar en su intento de clasificarse al Mundial de 2026, las Federaciones de Fútbol de Venezuela y Perú han decidido despedir a sus seleccionadores.

En la "Vinotinto" y tras una gestión de 20 meses en la que no se consiguió una clasificación inédita al Mundial, Fernando Batista fue despedido junto con su cuerpo técnico este miércoles.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”, explicó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en un escueto comunicado.

Este anuncio se produce apenas un día después de que la selección venezolana viera como el sueño de asegurar el séptimo puesto en las Eliminatorias de Conmebol para disputar el repechaje y luchar por clasificar por primera vez en su historia al máximo torneo de selecciones se esfumara al desperdiciar hasta en dos ocasiones la ventaja en el partido ante Colombia, en donde acabaron perdiendo 6-3.

Con este resultado y la victoria de Bolivia ante Brasil por 1-0, dejó a la "Vinotinto" en el octavo puesto con 18 unidades, otorgándole así el boleto al repechaje a la "Verde", que disputará en marzo del siguiente año el "playoff" ante Nueva Caledonia en México.

“Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega demostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, acotó el escrito.

“Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas y de la institución”, añadió la FVF.

Resaltó que “desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir con la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista”.

Batista asumió el cargo que quedó vacante en marzo de 2023 tras la finalización de la relación laboral de su compatriota José Pekerman.

Por el lado de Perú, Óscar Ibáñez fue destituido por la Federación de Fútbol del país después de sufrir una goleada por 3-0 ante Uruguay en la jornada 17, dejándolos matemáticamente eliminados.

El anuncio fue publicado en las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol.

Ibáñez, argentino naturalizado peruano de 58 años, solo ganó un encuentro de los seis que dirigió, en calidad de interino, en reemplazo del uruguayo Jorge Fossati.

Bajo la era Fossati, Perú ganó solo un encuentro de eliminatorias, el triunfo 1-0 ante Uruguay en octubre de 2024.

El naturalizado peruano no logró sacar a Perú del penúltimo lugar de la tabla de 10 selecciones sudamericanas, donde quedó con 12 puntos.

Perú logró clasificarse al Mundial Rusia 2018 después de 36 años de ausencia, de la mano del argentino Ricardo Gareca. Luego de ser eliminada en la primera ronda, la bicolor logró el segundo lugar en la Copa América 2019.

Después, la selección peruana comenzó a decaer, evidenciando una falta de nuevos jugadores jóvenes. Se quedó fuera del Mundial de Qatar en 2022, luego de caer en el repechaje ante Australia por penales.

Comentarios