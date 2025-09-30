Presentarán balón del Mundial 2026 este jueves

La fiebre por el inicio de la Copa del Mundo de 2026 está a flor de piel y la espera cada día pesa más, por ello, Adidas, el proveedor de balones para la justa desde 1970, anunció que esta semana revelará oficialmente el esférico que se utilizará.

El anuncio se dio mediante un video que se proyectó en la Esfera de Las Vegas, donde se observaron todos los balones fabricados desde 1970; algunos de los más míticos son el Azteca, Tango, Telstar, Tabulani o el Brazuca.

Será este jueves 2 de octubre que la marca alemana muestre el balón que rodará por primera vez el 11 de junio de 2026 durante la inauguración de la Copa del Mundo, la cual se celebrará en el Estadio Azteca.

adidas took over the Sphere in Las Vegas to showcase the iconic World Cup soccer balls of the past and tease the official ball of 2026 ⚽️ pic.twitter.com/yw1OQf5Rme — Nice Kicks (@nicekicks) September 30, 2025

Y... ya fue "spoileado"

Aunque Adidas vende este evento como una novedad, hace más de un mes, insiders filtraron el diseño del balón, el cual llevará por nombre "Trionda", en alusión a los tres anfitriones del torneo.

Su diseño recuerda ligeramente al del "Brazuca", esférico usado en Brasil 2014, pues tiene paneles ondulados en toda la circunferencia. Estos son de colores rojo, azul y verde, los más representativos de cada nación.

Dentro de cada uno de los colores lleva un símbolo de cada país: de EUA tiene las famosas estrellas, de Canadá una hoja de maple y por parte de México tiene un águila y al centro el logo del Mundial.

El "Trionda" recibió malas críticas en redes sociales, pues el diseño no gustó a los aficionados, que inmediatamente lo colocaron en las listas de los peores balones de los Mundiales.

