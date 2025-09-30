Cerrar X
mundial_2026_mexico_9988f787c0
Deportes

Presentarán balón del Mundial 2026 este jueves

El anuncio se dio mediante un video que se proyectó en la Esfera de Las Vegas, donde se observaron todos los balones fabricados desde 1970

  • 30
  • Septiembre
    2025

La fiebre por el inicio de la Copa del Mundo de 2026 está a flor de piel y la espera cada día pesa más, por ello, Adidas, el proveedor de balones para la justa desde 1970, anunció que esta semana revelará oficialmente el esférico que se utilizará.

El anuncio se dio mediante un video que se proyectó en la Esfera de Las Vegas, donde se observaron todos los balones fabricados desde 1970; algunos de los más míticos son el Azteca, Tango, Telstar, Tabulani o el Brazuca.

Será este jueves 2 de octubre que la marca alemana muestre el balón que rodará por primera vez el 11 de junio de 2026 durante la inauguración de la Copa del Mundo, la cual se celebrará en el Estadio Azteca.

Y... ya fue "spoileado"

Aunque Adidas vende este evento como una novedad, hace más de un mes, insiders filtraron el diseño del balón, el cual llevará por nombre "Trionda", en alusión a los tres anfitriones del torneo.

Su diseño recuerda ligeramente al del "Brazuca", esférico usado en Brasil 2014, pues tiene paneles ondulados en toda la circunferencia. Estos son de colores rojo, azul y verde, los más representativos de cada nación.

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC .jpg

Dentro de cada uno de los colores lleva un símbolo de cada país: de EUA tiene las famosas estrellas, de Canadá una hoja de maple y por parte de México tiene un águila y al centro el logo del Mundial.

El "Trionda" recibió malas críticas en redes sociales, pues el diseño no gustó a los aficionados, que inmediatamente lo colocaron en las listas de los peores balones de los Mundiales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copa_Intercontinental_e47dd39ce6
Confirman que Qatar será sede de la Copa Intercontinental
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_ffd9c355ee
Farid Dieck será embajador del Mundial en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_09_25_at_4_02_12_PM_26030335b0
Saltillo se prepara como subsede turística del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1edd8e2aec
Inaugura Presidencia hospital en Michoacán con 11 médicos cubanos
sergio_ramos_multa_5ed0b25e94
Multan a Sergio Ramos por críticas al arbitraje
EH_UNA_FOTO_de11cf3df5
Cierra Oktoberfest por alerta de explosivos en Múnich
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×