Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_27_00_AM_2da86c57cb
Deportes

Rayados, con Domenec Torrent, se cae en el segundo tiempo

Con el timonel español en el banquillo, Monterrey registra la mayor parte de sus goles en contra en la parte complementaria, en los partidos oficiales

  • 24
  • Septiembre
    2025

Los dos goles que recibió Rayados el sábado por parte del América, en los minutos finales del partido correspondiente a la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX -en el ‘Gigante de acero’-, reflejan la situación que vive el Monterrey en cuanto a las dianas en contra en la era del director técnico español, Domenec Torrent, en todos los partidos oficiales.

Y es que La Pandilla recibe la mayor parte de las anotaciones en la parte complementaria, pero el problema se hace más grave previo al silbatazo final.

Con el estratega ibérico, los regios han aceptado en total 20 ‘pepinillos’, de los cuales: 11 son en la Liga MX, seis en la Leagues Cup y tres en el Mundial de Clubes.

De estos 20 tantos, 12 caen en el segundo tiempo y solamente ocho en la primera parte.

De los 12 de la parte complementaria, siete son del minuto 61 al 90 (o más)… pero de esos siete, seis llegan del minuto 76 al 90 (o más).

Los albiazules han disputado 16 cotejos oficiales con ‘Dome’ como entrenador, de los cuales: nueve son de la fase regular del campeonato mexicano, cuatro del Mundial de Clubes y tres de la Leagues Cup. Solamente en cinco de estos desafíos dejaron en cero al rival.

Con esta situación, los del Cerro de La Silla visitan este miércoles al Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en cotejo de la Fecha 10 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ficha

Futbol
Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular
Jornada 10 - Hoy
Toluca Vs. Rayados
Estadio Nemesio Díez
20:00 horas
Canal 5, TUDN y VIX

Entérate

Rayados ha recibido 20 goles en partidos oficiales, con Domenec Torrent como técnico, y así los reparte en los lapsos de tiempo de los encuentros:

Primer tiempo

Del silbatazo inicial al minuto 15… 2 goles
Del minuto 16 al 30… 4 goles
Del minuto 31 al 45… 2 goles

Segundo tiempo

Del minuto 46 al 60… 5 goles
Del minuto 61 al 75… 1 gol
Del minuto 76 al silbatazo final… 6 goles

Total

20 goles

Goles en contra por competencia

Estos son los tantos que ha recibido Monterrey por torneo, con Domenec Torrent como entrenador:

Mundial de Clubes: 4 partidos y 3 goles en contra
Leagues Cup: 3 partidos y 6 goles en contra
Liga MX*: 9 partidos y 11 goles en contra
TOTAL: 16 partidos y 20 goles en contra

Solamente han colgado el cero en cinco encuentros oficiales.

*Este certamen sigue en curso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_00_46_PM_eda8d34e1f
Diseñan estudiantes de la UANL soluciones para movilidad
Whats_App_Image_2025_09_23_at_7_27_06_PM_3e439a5a47
Sale Juan Ignacio Barragán de AyD; entra Ortegón Williamson
andres_mijes_fallecimiento_mauricio_c3c512e08d
'Mauricio no tenía pelos en la lengua': Andrés Mijes
publicidad

Últimas Noticias

ef850e47_47c1_4c66_b5c4_fb86fa42857b_d0b0bc39bc
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila celebra ocho años
EH_UNA_FOTO_2025_09_24_T160350_277_a7cf7b9652
México enfrentará a Argentina en partido amistoso para el Mundial
EH_UNA_FOTO_24_b3eb9be5e6
Citi vende a Fernando Chico Pardo 25% de participación en Banamex
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×