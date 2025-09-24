Rayados, con Domenec Torrent, se cae en el segundo tiempo
Con el timonel español en el banquillo, Monterrey registra la mayor parte de sus goles en contra en la parte complementaria, en los partidos oficiales
- 24
-
Septiembre
2025
Los dos goles que recibió Rayados el sábado por parte del América, en los minutos finales del partido correspondiente a la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX -en el ‘Gigante de acero’-, reflejan la situación que vive el Monterrey en cuanto a las dianas en contra en la era del director técnico español, Domenec Torrent, en todos los partidos oficiales.
Y es que La Pandilla recibe la mayor parte de las anotaciones en la parte complementaria, pero el problema se hace más grave previo al silbatazo final.
Con el estratega ibérico, los regios han aceptado en total 20 ‘pepinillos’, de los cuales: 11 son en la Liga MX, seis en la Leagues Cup y tres en el Mundial de Clubes.
De estos 20 tantos, 12 caen en el segundo tiempo y solamente ocho en la primera parte.
De los 12 de la parte complementaria, siete son del minuto 61 al 90 (o más)… pero de esos siete, seis llegan del minuto 76 al 90 (o más).
Los albiazules han disputado 16 cotejos oficiales con ‘Dome’ como entrenador, de los cuales: nueve son de la fase regular del campeonato mexicano, cuatro del Mundial de Clubes y tres de la Leagues Cup. Solamente en cinco de estos desafíos dejaron en cero al rival.
Con esta situación, los del Cerro de La Silla visitan este miércoles al Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en cotejo de la Fecha 10 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Ficha
Futbol
Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular
Jornada 10 - Hoy
Toluca Vs. Rayados
Estadio Nemesio Díez
20:00 horas
Canal 5, TUDN y VIX
Entérate
Rayados ha recibido 20 goles en partidos oficiales, con Domenec Torrent como técnico, y así los reparte en los lapsos de tiempo de los encuentros:
Primer tiempo
Del silbatazo inicial al minuto 15… 2 goles
Del minuto 16 al 30… 4 goles
Del minuto 31 al 45… 2 goles
Segundo tiempo
Del minuto 46 al 60… 5 goles
Del minuto 61 al 75… 1 gol
Del minuto 76 al silbatazo final… 6 goles
Total
20 goles
Goles en contra por competencia
Estos son los tantos que ha recibido Monterrey por torneo, con Domenec Torrent como entrenador:
Mundial de Clubes: 4 partidos y 3 goles en contra
Leagues Cup: 3 partidos y 6 goles en contra
Liga MX*: 9 partidos y 11 goles en contra
TOTAL: 16 partidos y 20 goles en contra
Solamente han colgado el cero en cinco encuentros oficiales.
*Este certamen sigue en curso.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas