Rayados, con Domenec Torrent, se cae en el segundo tiempo

Los dos goles que recibió Rayados el sábado por parte del América, en los minutos finales del partido correspondiente a la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX -en el ‘Gigante de acero’-, reflejan la situación que vive el Monterrey en cuanto a las dianas en contra en la era del director técnico español, Domenec Torrent, en todos los partidos oficiales.

Y es que La Pandilla recibe la mayor parte de las anotaciones en la parte complementaria, pero el problema se hace más grave previo al silbatazo final.

Con el estratega ibérico, los regios han aceptado en total 20 ‘pepinillos’, de los cuales: 11 son en la Liga MX, seis en la Leagues Cup y tres en el Mundial de Clubes.

De estos 20 tantos, 12 caen en el segundo tiempo y solamente ocho en la primera parte.

De los 12 de la parte complementaria, siete son del minuto 61 al 90 (o más)… pero de esos siete, seis llegan del minuto 76 al 90 (o más).

Los albiazules han disputado 16 cotejos oficiales con ‘Dome’ como entrenador, de los cuales: nueve son de la fase regular del campeonato mexicano, cuatro del Mundial de Clubes y tres de la Leagues Cup. Solamente en cinco de estos desafíos dejaron en cero al rival.

Con esta situación, los del Cerro de La Silla visitan este miércoles al Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en cotejo de la Fecha 10 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ficha

Futbol

Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular

Jornada 10 - Hoy

Toluca Vs. Rayados

Estadio Nemesio Díez

20:00 horas

Canal 5, TUDN y VIX

Entérate

Rayados ha recibido 20 goles en partidos oficiales, con Domenec Torrent como técnico, y así los reparte en los lapsos de tiempo de los encuentros:

Primer tiempo

Del silbatazo inicial al minuto 15… 2 goles

Del minuto 16 al 30… 4 goles

Del minuto 31 al 45… 2 goles

Segundo tiempo

Del minuto 46 al 60… 5 goles

Del minuto 61 al 75… 1 gol

Del minuto 76 al silbatazo final… 6 goles

Total

20 goles

Goles en contra por competencia

Estos son los tantos que ha recibido Monterrey por torneo, con Domenec Torrent como entrenador:

Mundial de Clubes: 4 partidos y 3 goles en contra

Leagues Cup: 3 partidos y 6 goles en contra

Liga MX*: 9 partidos y 11 goles en contra

TOTAL: 16 partidos y 20 goles en contra

Solamente han colgado el cero en cinco encuentros oficiales.

*Este certamen sigue en curso.

