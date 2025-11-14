Cerrar X
‘Se abre el telón’… de la Billie Jean King Cup 2025

Las tenistas de México, Canadá y Dinamarca jugarán a partir de este viernes en el Club Sonoma para disputar la ronda de playoffs de este certamen

  • 14
  • Noviembre
    2025

Un inicio con sabor a revancha tendrá México en los Playoffs de la Billie Jean King Cup cuando enfrente a Dinamarca este viernes en el Estadio GNP Seguros del Club Sonoma a las 16:00 horas.

En la serie anterior entre ambos países, las danesas derrotaron a las mexicanas en el partido decisivo de dobles, durante la serie clasificatoria jugada en la ciudad de Farum, en Dinamarca.

Fue una derrota dolorosa la que sufrieron en noviembre del año pasado, pues iban arriba 2-1 en la serie con triunfos de Renata Zarazúa en los singles; sin embargo, en el cuarto punto, Giuliana Olmos cayó ante Clara Tauson para que el marcador se emparejara.

Y en el punto decisivo, Zarazúa y Olmos cayeron ante Tauson y Emilie Francati, perdiendo una ventaja que parecía definitiva, lo que las obligó a descender al Grupo Uno de la Zona Americana.

“Íbamos ganando y se nos fue por poquito el partido y la verdad me dolió mucho perder, pero ahora estamos en casa muy listas; además, tenemos más experiencia un año después”, expresó Olmos.

En total, México y Dinamarca se han enfrentado en tres ocasiones en este torneo por países, en los que las europeas tienen ventaja de 2-0.

Sin embargo, México llega en buen momento a esta serie después de que en abril terminaron invictas en el torneo del Grupo Uno de las Américas jugado en Guadalajara, en el que ganaron todas las series por 3-0 ante sus similares de Paraguay, Venezuela, Guatemala, Chile y Argentina y ganarse así un lugar en los Playoffs.

Las jugadoras mexicanas tienen una racha de 15 victorias sin derrota en singles y dobles, y buscarán extender su buen momento ante las danesas en la primera serie del torneo, que tiene además a Canadá como tercer contendiente.

México saldrá como favorito, pues ocupa el lugar 20 en el ranking de naciones de la Copa Billie Jean King, mientras que Dinamarca está en la posición 26.

El equipo tricolor tendrá a Zarazúa y Olmos como sus jugadoras experimentadas, además de Victoria Rodríguez, quien suele entregar buenos resultados en este tipo de torneos, y se complementa con la juventud de Julia García y Marian Gómez.

Monterrey volverá a ser sede de un torneo por países después de que en 1998 recibió la Copa Federación y será una experiencia distinta, pues ahora el apoyo será para el equipo tricolor, no solo para una jugadora.

Tómalo en cuenta

ESTE VIERNES

MÉXICO VS. DINAMARCA
16:00 horas: Singles
Seguido de / Descanso de 20 minutos: Singles
Seguido de / Descanso de 30 minutos: Dobles
*Sujeto a marcador global.

SÁBADO

DINAMARCA VS. CANADÁ
16:00 horas: Singles
Seguido de / Descanso de 20 minutos: Singles
Seguido de / Descanso de 30 minutos: Dobles
*Sujeto a marcador global.

DOMINGO

CANADÁ VS. MÉXICO
16:00 horas: Singles
Seguido de / Descanso de 20 minutos: Singles
Seguido de / Descanso de 30 minutos: Dobles
*Sujeto a marcador global.


