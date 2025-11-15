Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace

Una jornada inaugural de la serie entre Dinamarca y Canadá por los Playoffs de la Billie Jean King Cup en Monterrey estuvo marcada por una épica y maratónica batalla que se extendió por 3 horas y 38 minutos.

La danesa Rebecca Munk Mortensen sorprendió a la debutante favorita, Cadence Brace, de Canadá, al llevarse el primer punto para su nación con parciales de 3-6, 7-6 (4) y 7-6 (4).

El encuentro fue un deleite de tensión y emociones, especialmente a partir del segundo set. Mortensen mostró una tenacidad inquebrantable al superar hasta diez match points en contra a lo largo del partido, nueve de ellos en un dramático duodécimo game del tercer set.

Brace dominó el primer set (6-3), pero el segundo parcial elevó el dramatismo. La canadiense tuvo una oportunidad de cerrar el partido en el duodécimo game del segundo set, pero Mortensen forzó el tiebreak y alargó el duelo.

La cumbre de la tensión llegó en el tercer set, donde, tras un intercambio de breaks, Brace tuvo una ventaja de 0-40 y hasta nueve puntos de partido en el game 12.

La danesa, lejos de rendirse, superó la adversidad, ganó el juego y, con un impulso anímico incalculable, dominó el tiebreak final para sellar su quinta victoria en la Billie Jean King Cup.

Victoria Mboko responde por Canadá

La serie se equilibró gracias a la reacción de la joven canadiense Victoria Mboko, pues la tenista de 19 años derrotó a Johanne Christine Svendsen, de Dinamarca por 7-5 y 6-3.

Mboko tuvo un inicio titubeante, llegando a estar 5-2 abajo en el primer set, pero recuperó la solidez en su primer saque. La canadiense encadenó cinco juegos seguidos sin respuesta para llevarse el parcial. En el segundo set, la solidez de su juego hizo mella en Svendsen, a quien rompió el saque en dos ocasiones para cerrar el partido.

Con estos resultados, la serie de los Playoffs se encuentra empatada 1-1, dejando la definición de la eliminatoria en manos del punto de dobles.





