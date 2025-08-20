Rebecca Sramkova sorprende y deja fuera a Leylah Fernández

La eslovaca Rebecca Sramkova dio la campanada en el Abierto GNP Seguros al eliminar en tres sets a la canadiense Leylah Fernández, bicampeona del torneo en 2021 y 2022. Con parciales de 3-6, 6-3 y 6-2, la número dos de Eslovaquia avanzó a los Octavos de Final del WTA 500 regiomontano.

El partido, que duró poco más de dos horas, comenzó con dominio de Fernández, quien aprovechó su servicio y la presión sobre la devolución rival para llevarse el primer set. Sin embargo, Sramkova modificó su estrategia, fue más agresiva y encontró los tiros profundos que le dieron la ventaja en los siguientes parciales.

En el set definitivo, la eslovaca no dio margen de reacción: concretó dos quiebres consecutivos y cerró el encuentro con autoridad, frente a una Fernández que ya no pudo recuperar el ritmo.

Las estadísticas reflejan lo parejo del duelo: ambas sumaron cuatro aces y cinco dobles faltas, pero Sramkova fue más efectiva al capitalizar seis de diez oportunidades de quiebre, contra cinco de diez de la canadiense. El marcador global también lo demuestra: 83 puntos para la europea contra 79 de Fernández.

La canadiense se despidió entre aplausos de la afición regiomontana, que la vio coronarse en dos ocasiones, aunque ahora deberá enfocar su energía en lo que resta de la gira en cancha dura.

