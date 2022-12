Regalo de Santa Claus: varios juegos de NFL 2022

Habrá partidos de la Semana 16 este sábado, domingo y lunes; este jueves inició la jornada con la victoria de Jacksonville por 19-3 ante Jets en Nueva York.

La Semana 16 de la NFL 2022 inició anoche y con ella la NFL nos tiene preparado un gran regalo de Navidad… y es que tendremos grandes encuentros desde ayer jueves, mañana sábado, el domingo y el lunes.



Para mañana me llama mucho la atención el juego entre Las Vegas Raiders ante Pittsburg Steelers, donde se conmemora el 50 aniversario de la icónica jugada conocida como la “Inmaculada Recepción”; lamentablemente, el protagonista de dicha jugada, el fabuloso corredor de los Steelers, Franco Harris, falleció el martes pasado y no podrá estar presente. Descanse en paz el gran Franco Harris.



Vamos a revisar cómo quedo el panorama, de cara a los Playoffs, para la Semana 16:



-CONFERENCIA AMERICANA-



CAMPEONES DIVISIONALES



1.- Este: Buffalo Bills, 11-3, *Boleto a Playoffs asegurado



2.- Oeste: Kansas City Chiefs, 11-3, *Ya aseguró su División y boleto a Playoffs



3.- Norte: Cincinati Bengals, 10-4



4.- Sur: Tennessee Titans, 7-7



COMODINES



5.- Baltimore Ravens, 9-5



6.- Los Angeles Chargers, 8-6



7.- Miami Dolphins, 8-6





AÚN EN LA PELEA



New England Patriots, 7-7



New York Jets, 7-7



Jaguars, Raiders, Browns y Steelers, aún con pequeñas posibilidades, todos con récord de 6-8





-CONFERENCIA NACIONAL-



CAMPEONES DIVISIONALES



1.- Este: Philadelphia Eagles, 13-1, *Boleto a Playoffs asegurado



2.- Norte: Minnesota Vikings, 11-3, *Ya aseguró su División y boleto a Playoffs



3.- Oeste: San Francisco 49ers, 10-4, *Ya aseguró su división y boleto a Playoffs



4.- Sur: Tampa Bay Buccaneers, 6-8



COMODINES



1.- Dallas Cowboys. 10-4, *Boleto a Playoffs asegurado



2.- New York Giants, 8-5-1



3.- Washington Commanders, 7-6-1





AÚN EN LA PELEA



Seattle Seahawks, 7-7



Detroit Lions, 7-7



Packers, 6-8



PICKS DE APUESTAS



SEMANA 16 - NFL 2022



PICK DE LA SEMANA



TITANS -3



Houston Texans at Tennessee Titans: Los Titans vienen de perder un duro juego en Los Ángeles, pero esta vez regresan a casa contra el que hoy por hoy es el peor equipo de la liga, que, aunque le hizo partido y se fue a tiempo extra ante Kansas City; de visita y contra el poderoso Derrik Henry, que disfruta correrles montones de yardas, no tendrán nada que hacer y Tennessee se llevara la victoria.



PICK PRESENTIMIENTO



GIANTS +4



New York Giants at Minnesota Vikings: Los Vikings vienen de lograr el regreso más grande en la historia de la liga, perdían 33-0 al medio tiempo y terminaron ganando 39-36 en tiempo extra, es por eso que aquí habrá una sorpresa esta semana: los Vikingos están agotados tanto física como mentalmente, además de que después de esa gran hazaña es normal que salgan confiados contra un rival el cual es inferior en cuanto a talento, esto precisamente es lo que aprovecharan Brian Dabbol y su staff para que su equipo salga con una gran intensidad y lograr superar a su rival. Será un juego muy parejo que se podrían llevan los Giants y, de perder, lo harán por no más de tres puntos.



PICK PRESENTIMIENTO DIVISIONAL



EAGLES +5



Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys: Duelo Divisional donde cualquier cosa puede suceder. Los Eagles seguramente serían favoritos bajo circunstancias normales, pero se habla de que su gran estrella, el QB Jalen Hurts, estará fuera de acción y en su lugar tomara los controles Gardner Minshew; sin duda es un duro golpe para los Eagles, pero Minshew ha demostrado ser un excelente sustituto y con todos sus compañeros dando el extra para respaldarlo. Será un juego muy parejo y gane quien gane lo hará por menos de tresd puntos, así que corran a meter este pick, ya que si acaso Hurts se recupera y logra jugar, sin duda va a cambiar mucho la línea.



Es todo por esta semana… les deseo, a todos los que hacen el favor de leernos, que pasen… ¡una muy feliz Navidad!



No olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mis grandes amigos ‘Gil’ Martinez, ‘Memo’ Cerda y, por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.