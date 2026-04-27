Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
renata_tenista_89726c1941
Deportes

Renata Zarazúa conquista Charlottesville y suma su título 12

La mexicana Renata Zarazúa vence a Martina Capurro en una final intensa y logra su primer trofeo de 2026 en el W100 de Virginia

  • 27
  • Abril
    2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa se proclamó campeona del torneo W100 de Charlottesville, en Virginia, tras imponerse en una final de tres sets a la argentina Martina Capurro con parciales de 6-1, 1-6 y 7-5.

La jugadora, ubicada en el lugar 87 del ranking mundial, consiguió así el título número 12 de su carrera profesional y el primero en 2026, en un certamen disputado sobre arcilla verde que reunió a destacadas figuras del circuito.

Zarazúa arrancó dominante en el primer set, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y controlando el ritmo del encuentro. Sin embargo, Capurro reaccionó en la segunda manga, ajustó su juego y logró igualar el partido para forzar un tercer set decisivo.

En el episodio final, la mexicana mantuvo la concentración en los momentos clave y logró cerrar el partido 7-5, sellando una victoria que reflejó su experiencia y fortaleza mental.

renata zarazua.JPG

Camino exigente hacia el título

El trayecto hacia la coronación no fue sencillo para la capitalina de 28 años, quien llegó como primera cabeza de serie del torneo. En su ruta al campeonato superó a la búlgara Lia Karatancheva en primera ronda, a la estadounidense Haley Giavara en octavos de final, a la polaca Gina Feistel en cuartos y a la también estadounidense Elizabeth Mandlik en semifinales.

Con este resultado, Zarazúa alcanzó su final número 24 como profesional.

Del total de sus 12 títulos, ocho han sido en el circuito ITF, cuatro en la categoría WTA 125 y tres en torneos W100, consolidando su crecimiento dentro del tenis internacional.

El torneo de Charlottesville, que repartió una bolsa de 100 mil dólares, representa un impulso importante en su objetivo de mantenerse dentro del top 100 del ranking de la WTA y llegar en forma a los próximos compromisos de la temporada.

Tras esta victoria, el balance de Zarazúa en finales queda equilibrado con 12 triunfos y 12 derrotas, en un momento clave de su trayectoria profesional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

26419b9b_0ef5_40c5_aa91_48fc2b172f68_dafa2dfee6
Abanderada en Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T130336_606_7d9ccae56e
Seleccion mexicana femenil se juega pase mundialista ante Haití
EH_UNA_FOTO_2026_04_20_T092655_213_d80cf910e7
México roza el ascenso y logra histórica plata en hockey
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2732_0fd8fd6cef
Actividades para adultos mayores fomentan salud y bienestar
IMG_2729_cb50419f40
Javier Díaz mejora banquetas en Centro Histórico de Saltillo
d540a640_f69c_4194_9422_646f2697e927_9166417d9a
Gran festejo del Día del Niño en Parras de la Fuente, Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×