Renata Zarazúa conquista Charlottesville y suma su título 12

La tenista mexicana Renata Zarazúa se proclamó campeona del torneo W100 de Charlottesville, en Virginia, tras imponerse en una final de tres sets a la argentina Martina Capurro con parciales de 6-1, 1-6 y 7-5.

La jugadora, ubicada en el lugar 87 del ranking mundial, consiguió así el título número 12 de su carrera profesional y el primero en 2026, en un certamen disputado sobre arcilla verde que reunió a destacadas figuras del circuito.

Zarazúa arrancó dominante en el primer set, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y controlando el ritmo del encuentro. Sin embargo, Capurro reaccionó en la segunda manga, ajustó su juego y logró igualar el partido para forzar un tercer set decisivo.

En el episodio final, la mexicana mantuvo la concentración en los momentos clave y logró cerrar el partido 7-5, sellando una victoria que reflejó su experiencia y fortaleza mental.

Camino exigente hacia el título

El trayecto hacia la coronación no fue sencillo para la capitalina de 28 años, quien llegó como primera cabeza de serie del torneo. En su ruta al campeonato superó a la búlgara Lia Karatancheva en primera ronda, a la estadounidense Haley Giavara en octavos de final, a la polaca Gina Feistel en cuartos y a la también estadounidense Elizabeth Mandlik en semifinales.

Con este resultado, Zarazúa alcanzó su final número 24 como profesional.

Del total de sus 12 títulos, ocho han sido en el circuito ITF, cuatro en la categoría WTA 125 y tres en torneos W100, consolidando su crecimiento dentro del tenis internacional.

El torneo de Charlottesville, que repartió una bolsa de 100 mil dólares, representa un impulso importante en su objetivo de mantenerse dentro del top 100 del ranking de la WTA y llegar en forma a los próximos compromisos de la temporada.

Tras esta victoria, el balance de Zarazúa en finales queda equilibrado con 12 triunfos y 12 derrotas, en un momento clave de su trayectoria profesional.

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