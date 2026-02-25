Papa León XIV visitará 4 países africanos como parte de su agenda

El Vaticano dio a conocer el calendario internacional del Papa León XIV para la primera mitad de 2026, una agenda que anticipa uno de los periodos de viajes más intensos del pontificado.

El recorrido incluirá escalas en Mónaco, España y cuatro países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Tras su elección y el cierre del Jubileo 2025, que concentró millones de peregrinos en Roma, los desplazamientos del pontífice habían sido limitados.

Con esa etapa concluida, León XIV busca reforzar el contacto directo con comunidades católicas fuera de Italia.

El pontífice, nacido como Robert Prevost, tiene una larga experiencia misionera y ha manifestado en varias ocasiones su afinidad por los viajes pastorales, una dinámica que ahora retomará de forma sostenida.

🔵 Hoy se han anunciado los viajes apostólicos de #LeónXIV: diez días en África entre Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, un día en Montecarlo y seis días en España, entre Madrid, Barcelona y el archipiélago de las Canarias.https://t.co/QuihIjSCm8 pic.twitter.com/fFoFkNc4Nz — Vatican News (@vaticannews_es) February 25, 2026

Gira africana de 10 días

El itinerario internacional arrancará el 28 de marzo con una visita breve a Mónaco, despúes tras la Pascua, León XIV emprenderá una gira de diez días por África del 13 al 23 de abril.

Cabe destacar que la parada en Argelia tendrá un simbolismo especial por su vínculo con San Agustín de Hipona, figura central para la tradición agustina a la que pertenece el pontífice.

El viaje recuerda recorridos extensos realizados por su antecesor, Papa Francisco, que priorizó la presencia en regiones donde la Iglesia tiene comunidades pequeñas o en crecimiento.

España, evento clave del calendario

El calendario contempla además una estancia de casi una semana en España, del 6 al 12 de junio. Se prevé que el 10 de junio el papa esté en Barcelona para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

La visita incluiría actos en la Sagrada Familia, el templo más emblemático del arquitecto, que recientemente alcanzó su altura máxima con la colocación de la cruz en la torre central.

Italia y posibles viajes a América

Además de las salidas al extranjero, León XIV realizará una gira interna por Italia a partir de mayo, con visitas breves en distintas regiones del país.

Para la segunda mitad del año se espera un viaje a Perú, donde vivió durante dos décadas, y posibles paradas en Argentina y Uruguay, aunque aún sin confirmación oficial.

El Vaticano también adelantó que el pontífice no viajará a Estados Unidos en 2026 pese al aniversario de la independencia.

En esa fecha, el 4 de julio, su agenda contempla una visita a Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria en Europa.

