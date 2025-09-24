Reto: volver al triunfo y mantenerse en primeros sitios

Una doble jornada es la que se vivirá esta tarde-noche con los equipos regios: los de ‘La U’ recibirán en el Estadio Universitario al Atlas de Guadalajara, y Rayados de Monterrey visitará tierras mexiquenses para enfrentar al Toluca. Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri tendrán su duelo en punto de las 19:00 horas, y los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán a las 20:00 horas.

Han pasado 958 días desde que el técnico Diego Cocca renunció al timón de los de la UANL para dirigir a la Selección Mexicana… y esta tarde regresa a la Sultana del Norte, ahora al frente del cuadro del Atlas. Por su parte, los del Monterrey, en sus batallas ante equipos que dirige Antonio Ricardo Mohamed Matijevich, de 18 juegos disputados solo le han sacado cuatro triunfos.

El rectángulo verde de ‘El Volcán’ será el escenario en donde los de la UANL saltarán de amarillo total para disputar su batalla ante el equipo de la ‘Academia’, que lo hará con su indumentaria en rojo y negro, con arbitraje del nayarita Vicente Jassiel Reynoso Arce.

Mientras que en el Estadio Nemesio Diez estará como juez central el sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos para la confrontación entre Toluca —vestido de rojo total— y el Monterrey, que lo hará con su uniforme en jersey blanco y pantaloncillo azul.

TIGRES BUSCA SU PRIMERA VICTORIA EN SEPTIEMBRE

La historia marca que son 59 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de Atlas, donde han disputado duelos de Liga y Liguilla. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 21 de sus enfrentamientos y en 21 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 69 veces y les propinaron 56 pepinillos.

Los 69 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac ocho veces, en otras cuatro ocasiones fue el chileno Claudio Núñez quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las tres anotaciones realizadas por los argentinos Andrés Silvera y Lucas Lobos.

En sus últimos 10 enfrentamientos oficiales, tanto de Liga como de Liguilla, jugados en San Nicolás de los Garza, le favorecen los números a los norteños, ya que cargaron con el triunfo en cinco partidos, en cuatro más dividieron puntos y los tapatíos ganaron una batalla.

La última victoria que consiguieron ‘Las Margaritas’ en territorio universitario fue en el enfrentamiento disputado en la Semifinal de Vuelta del Apertura 2022, cuando triunfaron ‘en la mesa’ 2-0 ante los ‘incomparables’, ya que los entonces dirigidos por Miguel Herrera utilizaron a nueve extranjeros al mismo tiempo.

SE CHAMUSCAN EN ‘EL INFIERNO’

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga MX, en donde Toluca y Rayados han tenido enfrentamientos de Liga, Liguilla y Campeón de Campeones, se contabilizan 67 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos. Los del Profe ‘Dome’ han cargado con el triunfo en 18 episodios y en 26 más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 81 ocasiones y recibieron 96 tantos.

Esos 81 gritos de gol fueron provocados por el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori y el chileno Humberto Suazo en cinco ocasiones; seguido por el regiomontano Aldo de Nigris, el capitalino Luis Pérez y el colombiano Dorlan Pabón con cuatro anotaciones; cierra la lista el parcero Edwin Cardona, quien tres veces perforó la meta de los ‘choriceros’.

La también llamada ‘Bombonera’ se les indigesta a los de la ‘Pandilla’ cuando visitan al Toluca desde el Invierno 1996, ya que en batallas de Liga y Liguilla en ese territorio, solamente se llevaron el triunfo en dos de ellas. Su última victoria la consiguieron en el Clausura 2021, cuando con tantos de Sebastián Vegas y Maximiliano Meza se trajeron el 2-1 a su favor.

