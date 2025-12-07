Podcast
Deportes

Roma cae ante Cagliari y se rezaga en la Serie A

La Roma perdió 1-0 ante Cagliari y cedió terreno en la lucha por el título; el equipo jugó con diez hombres desde el segundo tiempo

La Roma sufrió un revés importante al caer 1-0 frente a Cagliari, resultado que la dejó rezagada en la carrera por el título de la Serie A. El equipo romano permanece en el cuarto lugar, a un punto del Napoli y del AC Milan, y a tres del líder Inter de Milán.

El duelo se inclinó a los 49 minutos, cuando Zeki Çelik derribó a Michael Folorunsho en el límite del área.

Aunque el árbitro inicialmente marcó penal, rectificó tras la revisión y expulsó directamente al defensa por impedir una ocasión manifiesta de gol.

Gol decisivo en el tramo final

A pesar de varias atajadas clave del portero Mile Svilar, la resistencia romanista se rompió al minuto 82. Gianluca Gaetano apareció sin marca tras un tiro de esquina y envió el balón pegado al poste para firmar el tanto de la victoria.

El triunfo significó la primera victoria del Cagliari desde septiembre, alejándolo cuatro puntos de la zona de descenso. Roma, por su parte, deberá esperar los resultados de Napoli–Juventus y Milan–Torino para conocer el impacto en la tabla.

En otro encuentro disputado este domingo, Cremonese se impuso 2-0 al Lecce.


