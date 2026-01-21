Podcast
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T105433_870_d83cdda116
Deportes

Jugadores del City reembolsarán entradas tras derrota en Noruega

El plantel del Manchester City devolverá el dinero de las entradas a los aficionados que viajaron a Noruega tras la derrota 3-1 ante Bodø/Glimt

  • 21
  • Enero
    2026

Los jugadores del Manchester City anunciaron que reembolsarán el costo de las entradas a los aficionados que viajaron a Noruega para presenciar la inesperada derrota 3-1 ante el Bodø/Glimt en un partido de la Liga de Campeones.

El delantero Erling Haaland se disculpó de inmediato tras el encuentro disputado el martes y calificó el desempeño del equipo como “vergonzoso”, en una de las derrotas más sorpresivas del club en competiciones europeas recientes.

EH UNA FOTO - 2026-01-21T105330.901.jpg

Decisión del grupo de capitanes

Haaland, junto a los capitanes Bernardo Silva, Rúben Dias y Rodri, emitió el miércoles un comunicado conjunto en el que confirmaron que los jugadores asumirán el reembolso para los 374 aficionados que realizaron el largo viaje a Bodø, una ciudad ubicada al norte del Círculo Polar Ártico.

EH UNA FOTO - 2026-01-21T105347.978.jpg

“Nuestros seguidores significan todo para nosotros”, señala el comunicado. “Sabemos el sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo damos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo”.

Los jugadores añadieron que reconocen el esfuerzo de quienes apoyaron al equipo “en el frío helado durante una noche difícil en el campo”.

“Cubrir el costo de estas entradas es lo mínimo que podemos hacer”, concluye el mensaje, con el que el plantel del City buscó asumir responsabilidad y agradecer la lealtad de sus seguidores tras el revés europeo.


