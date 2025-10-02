Saints firman extensión de contrato en el Superdome hasta 2035

Gayle Benson, propietaria de los New Orleans Saints, y el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, firmaron una extensión del contrato de arrendamiento del Superdome, con el cual asegura la presencia de la franquicia de la NFL en el recinto hasta 2035, pues recordemos que este es propiedad del estado.

Al llegarse al 2035, la franquicia tendrá hasta cuatro opciones de cinco años, las cuales, de ejercerse todas, podrían extender el arrendamiento hasta el 2055.

Al anterior acuerdo finalizaba en 2030, pero este nuevo acuerdo reemplaza al anterior.

Esta es la primera extensión de arrendamiento que los Saints han firmado desde la muerte de Tom Benson, quien fue propietario del club desde 1985 hasta su fallecimiento en 2018.

Un componente crucial de la extensión es que ahora permite que los Saints presenten una oferta para albergar el Super Bowl de 2031.

El último Super Bowl disputado en el estadio ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando los Philadelphia Eagles arrollaron 40-22 a los Kansas City Chiefs.

El Superdome, que se inauguró en 1975 y ha sido renovado varias veces desde entonces, ha albergado ocho Super Bowls. Se han gastado cerca de 1.000 millones de dólares para reparar y modernizar el recinto desde que fue dañado por el huracán Katrina el 29 de agosto de 2005.

Dentro del contrato de arrendamiento, Mississippi acordó también una extensión de 10 años para las oficinas de la Benson Tower, un edificio cerca del estadio que también es propiedad de Benson.

