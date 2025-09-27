Cerrar X
Deportes

Santos Laguna y Rayados se enfrentan en el Gigante de Acero

En el ‘Gigante de acero’ en donde recibe al Santos Laguna, en donde los comandados por el español Domènec Torrent Font.

  • 27
  • Septiembre
    2025

En la continuación de la jornada 11, esta tarde tendremos a una escuadra de Rayados que a pesar de ser goleado 6-2 por el Toluca en tierras mexiquenses el pasado miércoles, conserva el tercer peldaño de la tabla general y con la opción de escalar más. Será el ‘Gigante de acero’ en donde recibirá al Santos Laguna, en donde los comandados por el español Domènec Torrent Font jugará a las 7:00 de la noche.

Los del Monterrey en sus últimas diez batallas disputadas ante los ‘Guerreros’, solo le han sacado un triunfo en su territorio. Y, será el Estadio BBVA en donde se tendrá como Juez Central al irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre para su confrontación ante los de la Comarca Lagunera. El Monterrey saltará con su uniforme en negro total, mientras que la visita lo hará de blanco con tonalidades en gris y verde.

SANTOS LAGUNA: SOLO UN TRIUNFO EN EL BBVA

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga MX, en donde Rayados y Santos Laguna han tenido enfrentamientos de Copa, Fase Final de Copa, Liga y Liguilla; se contabilizan 76 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos.

Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 28 episodios y en 25 más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 123 ocasiones y recibieron 109 tantos.

Esos 123 gritos de gol fueron provocados por el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori y el chileno Humberto Suazo en 11 ocasiones; seguido por el colombiano Dorlan Pabón con ocho anotaciones, cierran la lista Álex Fernándes, Guillermo Franco, Maximiliano Meza, Nicolás Sánchez y Vincent Janssen quienes cuatro veces perforaron la meta de los ‘guerreros’.

El coloso de la Avenida Pablo Livas se le indigesta a los de la Laguna, desde el Clausura 2023, ya que en batallas oficiales y avaladas por la Liga Mx solamente se llevaron un triunfo; la cual consiguieron en la jornada 15 cuando con tantos de Juan Brunetta y Harold Preciado se llevaron el 2-1 a su favor.


