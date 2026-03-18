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Deportes

Rayados liga 17 torneos oficiales sin ser campeón

La última vez que Monterrey se coronó fue el jueves 28 de octubre de 2021, al vencer 1-0 al América en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021

  • 18
  • Marzo
    2026

“Pero aquí no hay novedad…”, esta estrofa de la canción “No hay novedad”, que canta el grupo Los Cadetes de Linares, queda ad hoc para Rayados, que anoche alargó la lista de torneos oficiales consecutivos sin conquistar un título.

Y es que el Monterrey quedó eliminado en la ronda de Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 al empatar 1-1 frente a Cruz Azul en el juego de Vuelta… y caer por marcador global de 4-3, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Pandilla liga 16 certámenes sin conquistar un cetro, al considerar Liga MX, Concachampions, Leagues Cup y Mundial de Clubes.

La última vez que los albiazules llevaron un cetro a sus vitrinas fue el jueves 28 de octubre de 2021, al vencer 1-0 al América en la Gran Final de la entonces Liga de Campeones de la Concacaf 2021, gracias a un gol de Rogelio Funes Mori al minuto nueve, en duelo realizado en la cancha del “Gigante de Acero”.

Tras este fracaso, los regios se enfocarán a la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX… certamen en el que este sábado enfrentarán a Chivas a las 19:05 horas en el coloso de la avenida Pablo Ligas, en duelo de la Fecha 12.   

Ficha

Futbol
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Octavos de Final
Juego de Vuelta
Cruz Azul 1-1 Rayados
Marcador global: 4-3, favor Cruz Azul, que avanza a Cuartos
Estadio Cuauhtémoc
Puebla

Entérate

Estas son las 17 competencias oficiales que liga Rayados sin conquistar un título:

Liga MX

Torneo Apertura 2021… Eliminado en Cuartos
Torneo Clausura 2022… Eliminado en Repechaje
Torneo Apertura 2022… Eliminado en Semifinal
Torneo Clausura 2023… Eliminado en Semifinal
Torneo Apertura 2023… Eliminado en Cuartos
Torneo Clausura 2024… Eliminado en Semifinal
Torneo Apertura 2024… Subcampeón
Torneo Clausura 2025… Eliminado en Cuartos
Torneo Apertura 2025… Eliminado en Semifinal

Copa de Campeones de la CONCACAF

Edición 2024… Eliminado en Semifinal
Edición 2025… Eliminado en Octavos
Edición 2026… Eliminado en Octavos

Mundial de Clubes

Edición 2021… Eliminado en Segunda Ronda
Edición 2025… Eliminado en Octavos

Leagues Cup

Edición 2023… Quedó en cuarto lugar
Edición 2024… Eliminado en fase de grupos
Edición 2025… Eliminado en fase de grupos


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