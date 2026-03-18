NL lidera turismo y genera derrama de más de $14,000 millones

Nuevo León se posiciona como el principal destino de turismo de negocios en México, tras registrar una derrama económica superior a los 14 mil millones de pesos al cierre del primer semestre de 2025, impulsado por la actividad industrial y la constante movilidad empresarial.

De acuerdo con autoridades estatales, este desempeño refleja no solo la llegada de visitantes, sino también el fortalecimiento de inversiones y operaciones corporativas en la entidad.

Destacan crecimiento de visitantes y ocupación hotelera

La secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez Villarreal, señaló que el dinamismo económico ha sostenido la demanda de hospedaje y servicios enfocados al sector ejecutivo.

“El estado recibió cerca de 15 millones de visitantes en 2024, casi cuatro veces más que en 2021, y mantiene una ocupación hotelera promedio del 63%, impulsada principalmente por viajeros de negocios vinculados a nuevas inversiones industriales y al nearshoring”, indicó.

Agregó que la consolidación del ecosistema empresarial genera un flujo constante de ejecutivos, proveedores y equipos de trabajo, lo que fortalece la competitividad de Nuevo León frente a otros mercados del país.

Presentan innovaciones para el sector hotelero

En este contexto, la cadena Posadas presentó en Monterrey un nuevo prototipo de habitación de Fiesta Inn, enfocado en optimizar la operación hotelera y generar retornos superiores al 15%.

La empresa, con presencia en 29 estados y más de 11 mil habitaciones, proyecta expandir este modelo a otros destinos estratégicos, con el objetivo de fortalecer el segmento corporativo.

Con estos avances, Nuevo León consolida su posición como un polo clave para la inversión, la industria y la movilidad empresarial en México.

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