Shai Gilgeous-Alexander del Thunder gana el MVP de la NBA

El base canadiense que juega para los finalistas de la conferencia oeste, el Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, recibió el premio MVP al Jugador Más Valioso de la temporada, así lo anunció la NBA.

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander is the recipient of the Michael Jordan Trophy as the 2024-25 Kia NBA Most Valuable Player. pic.twitter.com/kubWerv2OG

El jugador de 26 años quedó por delante del serbio Nikola Jokić de los Denver Nuggets, quien ha sido tres veces el MVP de la liga, y del griego Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, quien se ha llevado el premio dos veces.

Durante la campaña regular, el base del Thunder se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en promediar al menos 32 puntos y seis asistencias por partido, con un 50% o más de acierto en tiros de campo en una sola temporada.

Shai Gilgeous-Alexander has been named the Kia NBA MVP for the first time. He is the second MVP recipient from Canada (Steve Nash in 2004-05 and 2005-06) and the third with the Thunder (Kevin Durant in 2013-14 and Russell Westbrook in 2016-17).



In 2024-25, Gilgeous-Alexander… https://t.co/J5ieEsTfWV pic.twitter.com/CJet7SSUJW