Cerrar X
AP_25220104795501_764c169a9d
Deportes

Shai Gilgeous-Alexander recibe la llave de su ciudad, Hamilton

El MVP de la NBA también tendrá una calle con su nombre tras llevar al Thunder al título; fue homenajeado en el estadio local

  • 07
  • Agosto
    2025

Shai Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la NBA, recibió la llave de la ciudad de Hamilton de manos de la alcaldesa Andrea Horwath durante un acto público realizado el jueves en el estadio local.

Horwath también anunció que la estrella de Oklahoma City tendrá una calle con su nombre después de culminar una temporada épica al llevar al Thunder al título de la NBA.

"Cuando crecía mientras viajaba por el mundo, a innumerables estados, ciudades y países, la gente siempre preguntaba de dónde era", rememoró Gilgeous-Alexander ante una multitud entusiasta en la zona norte del estadio, después de levantar el trofeo de campeón de la NBA sobre su cabeza. “Me enorgullecía decirles a todos que era de Hamilton.

“Hamilton es diferente a cualquier otra ciudad en Ontario, los habitantes de Hamilton tienen un sentido diferente de tenacidad, determinación, orgullo y energía que el resto de la provincia y, honestamente, no podía alejarme de eso. Llevo eso conmigo todos los días y a donde quiera que voy, así que sólo pueden imaginarse la inmensa alegría que sentí cuando supe que recibiría una llave de la ciudad que amo y una calle con mi nombre”.

Gilgeous-Alexander regresó al Estadio de Hamilton el jueves por la noche. Fue honrado al inicio del segundo cuarto del partido de la liga canadiense de fútbol americano entre los Tiger-Cats locales y los Lions de la Columbia Británica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_16751c85a5
'NL será sede de un juego de repechaje del Mundial': Samuel
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_48_19_AM_77b4aff909
No hay lugar como el hogar: Tigres recibe este viernes a Puebla
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_57_52_AM_fc60ded50a
Sultanes se enfrentará a los Charros de Jalisco, en Playoffs
publicidad

Últimas Noticias

Desarticulan_app_ilegal_de_transporte_en_Rio_de_Janeiro_394f55ef35
Desarticulan app ilegal de transporte en Río de Janeiro
Exhorta_Salud_extremar_prevencion_por_altas_temperaturas_6adc9e4cd5
Exhorta Salud a extremar precauciones ante calor en Tamaulipas
Celtics_extiende_contrato_a_entrenador_Joe_Mazzulla_tras_ganar_la_NBA_a769c2acad
Celtics extiende contrato a entrenador Joe Mazzulla
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×